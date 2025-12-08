Pink Changing Lives®: Mary Kay constrói a 11a pré-escola no Sri Lanka, transformando um sonho em inúmeras novas oportunidades

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., defensora global do empoderamento feminino, está transformando a cor rosa em um propósito por meio do seu programa Pink Changing Lives®. O objetivo é aumentar a consciência e angariar fundos para financiar programas que impactam vidas, como pesquisas sobre o câncer, assistência a sobreviventes de violência doméstica, proteção de recursos mais valiosos do nosso planeta e criação de oportunidades que auxiliam mulheres e suas famílias a prosperar. Desde 1996, o multifacetado programa Pink Changing Lives® doou mais de 230 milhões de dólares em contribuições financeiras e em espécie, visando aprimorar a qualidade de vida de mulheres e suas famílias em diversas comunidades ao redor do mundo.

Na Alemanha, a Mary Kay mantém uma parceria de longa data com a Fundação FLY & HELP da Reiner Meutsch, tendo contribuído para a construção ou renovação de 10 escolas na África e agora expandindo seu impacto global para o sul da Ásia, com a inauguração de uma escola no Sri Lanka.

Recentemente, a Mary Kay Alemanha e a FLY & HELP concluíram a reforma da 11a Escola Mary Kay, inaugurando uma nova era na educação infantil em Dankotuwa, uma pequena cidade situada na Província Noroeste do Sri Lanka. A inauguração de uma pré-escola reformada, que atenderá aproximadamente 50 crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, constitui um avanço notável para aprimorar o acesso à educação em algumas das regiões e países mais carentes do mundo.

Dankotuwa, situada no distrito de Puttalam, há tempos convive com desafios, como a extrema pobreza, a infraestrutura precária e a falta de acesso à educação infantil de qualidade. Até o presente momento, mais de 35 crianças em idade pré-escolar estavam assistindo a aulas em um prédio estruturalmente inseguro. As instalações reabilitadas agora oferecem um ambiente educacional seguro, acolhedor e sustentável, devidamente equipado para acomodar 50 crianças, dispondo de duas salas de aula, banheiros e uma área de recreação infantil.

O governo do Sri Lanka reconheceu oficialmente a escola, comprometendo-se a disponibilizar professores qualificados e a arcar com os custos operacionais contínuos. Além disso, o governo doou o terreno para a construção, consolidando seu apoio ao desenvolvimento educacional de longo prazo na região.

Esta iniciativa tornou-se viável graças a uma parceria com a Hemas Holdings PLC e a um generoso aporte financeiro no valor total de 42.000 euros. A construção foi concluída em tempo recorde e a cerimônia de inauguração da escola aconteceu na terça-feira, 23 de setembro de 2025, em uma cerimônia emocionante que contou com a participação de Elke Kopp, diretora-geral da Mary Kay Alemanha, Reiner Meutsch, fundador da FLY & HELP, e 31 diretores de vendas independentes da Mary Kay.

Elke Kopp, gerente-geral da Mary Kay Alemanha, compartilhou seus pensamentos na inauguração: “Ver a felicidade estampada no rosto das crianças hoje é um poderoso lembrete do motivo pelo qual estamos fazendo isso. A educação constitui o alicerce das oportunidades e, na Mary Kay, temos orgulho de apoiar um projeto que enaltece e capacita não apenas as crianças, mas também famílias e comunidades inteiras em Dankotuwa. Esta iniciativa constitui um elemento essencial do nosso compromisso em promover impacto social e sustentabilidade econômica para a população do Sri Lanka, criando mudanças duradouras que possibilitem às gerações futuras prosperarem”.

Reiner Meutsch, ex-sócio-gerente de uma operadora de turismo, substituiu sua mesa de trabalho pela cabine de pilotagem de um pequeno avião, contribuindo significativamente para a transformação de inúmeras vidas nesse processo. Em janeiro de 2010, ele se tornou o décimo cidadão alemão a dar a volta ao mundo em uma pequena aeronave, visitando projetos de assistência humanitária em Gana, Ruanda, Índia, Indonésia e Brasil durante o percurso. Para apoiar estes e outros projetos, Meutsch estabeleceu a Fundação FLY & HELP da Reiner Meutsch em 2009, com a missão de proporcionar às crianças o acesso à educação. Por meio de doações e parcerias, a fundação constrói escolas de ensino em países em desenvolvimento ao redor do mundo.

“Passei a maior parte da minha vida viajando a trabalho, concentrando-me em turismo e destinos”, disse Meutsch. “Mas, por trás da beleza de muitos desses locais, observei crianças crescendo sem acesso à educação ou a oportunidades. Foi isso que me motivou a agir - colaborar na construção de escolas e abrir portas para um futuro melhor. Cada nova escola não é só um prédio – é um verdadeiro começo, e eu fico muito feliz por fazer parceria com a Mary Kay para levar esses começos a mais crianças em todo o mundo.”

Foi inaugurada uma placa comemorativa em homenagem às 31 melhores diretoras de vendas da Mary Kay da Alemanha e da Suíça que estavam presentes na cerimônia de abertura. A placa diz:

Em reconhecimento e gratidão pela visita da Mary Kay Alemanha e de seus diretores de vendas independentes à pré-escola Piyawara Matikotuwa, em 23 de setembro de 2025.

De acordo com o Relatório de Monitoramento Global da Educação da UNESCO, 251 milhões de crianças e jovens estavam fora da escola em outubro de 2024. Esta pré-escola representa muito mais do que um simples prédio - é um farol de oportunidades para as crianças e famílias em Dankotuwa. Ao oferecer acesso à educação infantil, o projeto capacita os pais a trabalhar, possibilita que os irmãos mais velhos frequentem a escola e estabelece as bases para um futuro mais promissor.

