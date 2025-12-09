Outpost24 Adquiere Infinipoint para Impulsar su Entrada en el Mercado de Acceso Zero Trust para la Fuerza Laboral

ESTOCOLMO & FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--Outpost24, un líder en gestión de exposición y seguridad de identidad, anunció hoy la adquisición de Infinipoint, un especialista en identidad de dispositivos, validación de postura y acceso seguro para la fuerza laboral. La adquisición marca la entrada de Outpost24 en el mercado de Acceso Zero Trust para la Fuerza Laboral y mejora su división de seguridad de identidad, Specops, sentando las bases para un enfoque unificado que evalúa tanto al usuario como al dispositivo antes de que se conceda el acceso.

A medida que las organizaciones avanzan en sus estrategias Zero Trust, la autenticación por sí sola ya no es suficiente. MFA y SSO confirman quién es el usuario, pero no validan la seguridad del dispositivo que se está utilizando. En entornos híbridos donde los empleados, contratistas y socios dependen de una combinación de dispositivos corporativos y no administrados, esta brecha se ha convertido en una fuente significativa de riesgo. Garantizar que solo los dispositivos seguros y conformes puedan acceder a sistemas críticos es ahora esencial para reducir el uso indebido de credenciales, prevenir el movimiento lateral y mantener la garantía regulatoria.

Las organizaciones se beneficiarán de las fortalezas combinadas de la autenticación inigualable de Specops y la experiencia en identidad y postura de dispositivos de Infinipoint, obteniendo un enfoque unificado y consciente del contexto para el acceso de la fuerza laboral. Esto permitirá a las organizaciones evaluar tanto la confianza del usuario como la del dispositivo en el momento del acceso, fortaleciendo la adopción de Zero Trust mientras se mejora el cumplimiento y la eficiencia operativa al aprovechar las capacidades únicas de autoservicio y corrección automática de Infinipoint, a través de cualquier dispositivo y cualquier proveedor de identidad.

“Con la adición estratégica de las capacidades únicas de Infinipoint a la plataforma Specops, estamos estableciendo un nuevo punto de referencia para el Acceso Zero Trust para la Fuerza Laboral con una capa de seguridad holística que garantiza que cada intento de acceso se valide tanto a través de la persona como de su dispositivo”, afirmó Ido Erlichman, Director Ejecutivo de Outpost24. “Esta adquisición fortalece nuestra cartera de seguridad de identidad y apoya nuestra estrategia para ayudar a los clientes a reducir el riesgo en cada etapa del recorrido de acceso”.

Shirona Partem, Directora General de Specops, añadió: “Para muchas organizaciones, asegurar el acceso requiere soportar la autenticación tanto con contraseña como sin contraseña. La identidad del dispositivo y la verificación de la postura de Infinipoint complementan ambos modelos, brindando a los clientes una mayor seguridad de que el acceso se origina en un usuario confiable en un dispositivo confiable. Esta adición mejora la cartera de Specops y amplía la forma en que apoyamos a las organizaciones en la protección de su fuerza laboral”.

Al comentar sobre la adquisición, Ran Lampert, Director Ejecutivo y Cofundador de Infinipoint, dijo: "Estamos entusiasmados de unirnos a la familia Outpost24, y llevar la identidad del dispositivo y la aplicación de la postura a una audiencia global más amplia. Juntos, estamos estableciendo el nuevo estándar para el acceso Zero Trust, combinando la validación de usuario y dispositivo en un tejido de seguridad sin interrupciones que elimina las vulnerabilidades de acceso históricas. Esta potente integración cumple la verdadera promesa de Zero Trust, brindando a nuestros clientes la confianza para escalar sus negocios a nivel mundial con acceso seguro y sin fricciones para cada empleado, en todo momento".

La adquisición subraya el compromiso de Outpost24 de avanzar en sus capacidades de gestión de exposición y seguridad de identidad, y fortalece su papel en la entrega de visibilidad y control de extremo a extremo a través de identidades, dispositivos y la superficie de ataque externa.

Acerca de Outpost24

Outpost24 es un proveedor global líder de soluciones de ciberseguridad, que abarca dos divisiones especializadas para ofrecer una gestión integral de la exposición y el acceso. La compañía ayuda a miles de organizaciones en todo el mundo a identificar, gestionar y reducir proactivamente el riesgo cibernético en toda su superficie de ataque digital y humana. Esto se logra a través de la experiencia combinada de Outpost24, la división de Gestión de Superficie de Ataque centrada en la Gestión de Exposición holística, y Specops, el proveedor de Gestión de Identidad y Acceso especializado en soluciones de seguridad de identidad y contraseña de clase mundial. Fundado en 2001 y con sede en Suecia, Outpost24 opera a nivel mundial con 12 oficinas en todo el mundo, incluidas en EE. UU., Reino Unido, Francia, Bélgica, España e Israel. Para obtener más información, visite https://outpost24.com.

Acerca de Infinipoint

Infinipoint es una empresa de Seguridad de Acceso de Identidad que redefine cómo la fuerza laboral moderna se conecta con el trabajo. Infinipoint ofrece una solución pionera de inicio de sesión único (Single Sign-On) que unifica la autenticación sin contraseña con sólidas verificaciones de postura del dispositivo en cada inicio de sesión. Al proporcionar una corrección de un solo clic directamente en el punto de acceso, Infinipoint ayuda a las organizaciones a identificar y bloquear amenazas como el phishing y la apropiación de cuentas sin interrumpir la productividad del usuario. Con sede en Tel Aviv, Infinipoint empodera a los equipos de TI para hacer cumplir las políticas de Zero Trust mientras garantiza una experiencia de inicio de sesión sin interrupciones. Visite https://infinipoint.io/ para obtener más información.