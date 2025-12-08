El SNQ del IBMI e ICHOM establecieron una alianza estratégica en Asia para promover la atención de salud centrada en el paciente en la región

TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--The Symbol of National Quality (SNQ), iniciativa del Instituto de Biotecnología e Industria Médica de Taiwán (Institute for Biotechnology and Medicine Industry [IBMI]), se asoció con el Consorcio Internacional para la Medición de Resultados en Salud (International Consortium for Health Outcomes Measurement [ICHOM]) con el objetivo de establecer un nuevo punto de referencia para los estándares de atención sanitaria en toda la región de Asia y el Pacífico.

El acuerdo de colaboración, firmado por Chen Wei-Jao, coordinador principal del comité del SNQ, y Jennifer L. Bright, presidenta y directora ejecutiva de ICHOM, estableció una colaboración importante entre el SNQ del IBMI e ICHOM.

El SNQ del IBMI implementó un riguroso sistema de revisión en tres etapas que pone el énfasis en la estructura, el proceso y los resultados para reconocer a equipos médicos con logros de primer nivel. Entre ellos se incluyen el trasplante de hígado, la cirugía de cáncer de páncreas, la reconstrucción craneofacial, el tratamiento de la fibrilación auricular, los cuidados intensivos y las terapias genéticas para enfermedades raras. Estos logros posicionaron a Taiwán como un referente mundial en materia de calidad sanitaria y, varios protocolos de tratamiento, fueron adoptados en libros de texto e incorporados en revisiones de guías internacionales sobre tratamientos estándares.

Desde su fundación en 1998, el SNQ del IBMI ha obtenido más de 2 900 certificaciones interdisciplinarias que abarcan atención médica especializada, servicios clínicos, gestión, enfermería, cuidados a largo plazo y servicios comunitarios.

ICHOM es una organización internacional sin fines de lucro que define los resultados más importantes para los pacientes. Su Programa de Acreditación está diseñado para reconocer a las instituciones que están a la vanguardia en la medición de resultados y la transformación de la atención de salud basada en el valor. El Programa de Acreditación no solo destaca la excelencia en el desempeño clínico, sino que también fomenta la transparencia, la atención centrada en el paciente y la mejora continua. Como parte de esta colaboración, el IBMI promoverá el Programa de Acreditación de ICHOM en todo el país.

El SNQ del IBMI ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la calidad de la atención de salud en toda la región de Asia y el Pacífico mediante el fomento del diálogo entre líderes e instituciones destacados. Entre los participantes distinguidos se encuentra el Dr. David Bates, miembro de la Comisión de Expertos del ranking de Newsweek de los mejores hospitales del mundo (World’s Best Hospitals) de 2025, y Jennifer L. Bright, presidenta y directora ejecutiva de ICHOM, junto con representantes de organizaciones de renombre como el hospital de la Universidad de Tokio, el hospital general de Singapur, la Universidad de Stanford, la Unión Europea de Hospitales Privados, la Asociación Médica Mundial y los principales centros médicos de Taiwán.

Acerca del SNQ del IBMI

El Instituto de Biotecnología e Industria Médica (Institute for Biotechnology and Medicine Industry [IBMI]) administra el Programa de Certificaciones de Symbol of National Quality (SNQ), el sistema original de evaluación de la calidad de la atención de salud en Taiwán. Desde 1998, el SNQ ha certificado miles de servicios e innovaciones en salud y reconocido a equipos médicos líderes a nivel mundial gracias a sus rigurosos estándares de evaluación orientados a los resultados.

