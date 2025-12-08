-

サジェムコムのSICONIA AMI 2.0電力量計シリーズ、カナダ計量局の認証を取得

ダラス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電力・水道・ガス向けスマートメータリングソリューションのグローバルリーダーであるサジェムコムは、Siconia電力量計の最新モデル（2S、12S、25S）がカナダの計量精度と信頼性に関する規格に準拠していることが認められ、カナダ計量局から型式承認を取得したと発表しました。今回の認証取得により、カナダ国内の電力事業者は、AMI（Advanced Metering Infrastructure：高度メータリングインフラ）の導入時にSiconia電力量計を採用できるようになります。

Siconiaメータープラットフォームは、通信技術の面で高いモジュール性を備えており、グリッド・エッジ・インテリジェンス機能を統合しています。業界標準の各種規格に基づいて設計されているため、幅広いテクノロジーパートナーから成るエコシステムとのシームレスな相互運用を可能にします。

主な機能と利点：

  • AMI 2.0対応：AIを活用した高度なデータ分析、リモート設定、柔軟な料金管理を可能にします。
  • DER状況把握：太陽光発電（PV）やEV充電器などの分散型エネルギーリソースを検知・管理します。
  • 運用効率の向上：リアルタイム監視とリモート機能により、現場訪問を減らし、運用コストを削減します。
  • 将来を見据えた設計：変化するユーティリティ各社のニーズや規制要件に対応できるスケーラブルなアーキテクチャです。
  • ユーティリティの安全性向上：停電時・復旧時のDERの逆潮流を防ぎ、非同期AC発電機が引き起こす電力品質の劣化を抑制します。

サジェムコムのマネージングディレクターを務めるカマル・ジダンは次のように述べています。「カナダ計量局から認証を取得したことは、サジェムコム・ノース・アメリカとユーティリティ各社にとって大きな一歩です。当社の最先端スマートメーターは、ユーティリティ各社が安全性・信頼性・効率性に優れたエネルギーサービスを提供すると同時に、AMI 2.0の可能性を最大限に引き出せるよう支援します。接続オプションも豊富であるため、ユーティリティは現状のニーズに応えながら、将来の課題にも備えたソリューションを安心して展開できます。」

サジェムコムの認証スマートメーターおよびAMI 2.0ソリューションの詳細については、www.sagemcom.com をご覧ください。

サジェムコムについて

サジェムコムは、世界各国で自社チームが設計・構築する革新的なソリューションを通じて、ブロードバンド・インターネット、エンターテインメント、エネルギー供給のマネジメントを可能な限り広く届けています。2022年1月より、「ミッション・ドリブン・カンパニー」として、これらのソリューションの設計、構築、利用のすべてにおいて持続可能性を確保し、自社のすべての部署や、パートナー、またステークホルダーと共有する環境面・社会面の責務を果たすよう徹底しています。サジェムコムは市場をリードするテクノロジー企業であり、従業員持株比率が30%に達し、2024年には売上高が23億ユーロを上回るとともに、創業以来、継続的に黒字を維持しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contact
presse@sagemcom.com

Industry:

Sagemcom

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media Contact
presse@sagemcom.com

More News From Sagemcom

サジェムコムがインターナショナル・ブロードキャスティング・コンベンションでRDK搭載「Video Soundbox™」を発表へ

仏リュエイ＝マルメゾン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 事業者向けビデオ、オーディオ、ブロードバンド・ソリューションの世界的リーディング企業であるサジェムコムは、画期的な「Video Soundbox™」の最新バージョンにオープンソース・ソフトウエア「RDK」を搭載していることを発表しました。 RDKは世界で100を超える機器に展開されているオープンソースのソフトウエア・ソリューションで、ブロードバンド機器やビデオ機器、IoT接続機器に使用されるコア機能とテレメトリを規格化しています。当社は昨年、信望の厚いRDK技術諮問委員会への入会と、ブロードバンドCPE（顧客の施設内に設置する設備）機器（PON、FTTH、 DOCSIS、 DSL、5G）のポートフォリオ全般にRDKソフトウエアを組み込むという約束を公表しました。現在はVideo Soundboxなどのビデオ製品にもRDKソフトウエアを採用しています。Video Soundboxは1台ですべてをこなすオーディオ・ビデオ・エンターテイメントの中心となる機器です。高品質のスピーカーとウーファーを内蔵し、ド...

サジェムコム、バング＆オルフセンが設計したオーディオソリューションを搭載した世界初のドルビーアトモス認証取得済み4Kセットトップボックス「ビデオ・サウンドボックス」の投入により、ホームエンターテインメント体験を塗り替える

仏リュエイユ・マルメゾン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビデオ・サウンドボックス（Video Soundbox™）は、サービス事業者向けの製品です。これはドルビーと開発したもので、初のドルビーアトモス認証取得済みビデオ/オーディオハブとなり、あらゆる種類のコンテンツに没入感のあるサウンドを提供します。 バング＆オルフセンの世界的に有名な音響専門家が作りだして調整を施したサジェムコム・ビデオ・サウンドボックスは、特注のオーディオソリューションを搭載しており、自然さと忠実さを兼備したサウンドを生み出し、アーティストが本来意図した通りのリスニング体験を提供します。「バング＆オルフセンの手になるオーディオ」を搭載したビデオ・サウンドボックスは、聞いていることを感じさせるものです。 このデバイスの優れた音質は、最高のビデオおよび音楽コンテンツへのアクセス機能と相まって、ユーザーに上等なエンターテインメント体験へのシームレスなアクセスを授けます。 最適なマイク機能と高性能のノイズキャンセリングシステムのおかげで、ビデオ・サウンドボックスは正確な音声認識を実現し、使...

サジェムコムがアンドロイドTVを搭載した次世代ハイブリッドセットトップボックスをTIMに提供

仏リュエイユ・マルメゾン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ）-- サジェムコムは、新しいIP/DVB-T2 Ultra HDセットトップボックスを発表します。これはTIM向けに、ブロードコムの24k DMIPSクアッドコアSoCであるBCM72180を基盤としており、Wi-Fi 6を内蔵するとともに、AV1デコーディングをサポートしています。 本デバイスは、TIMVISION、TIMMUSIC、TIMGAMES、ダゾーンに加え、ネットフリックス、アマゾン・プライム・ビデオ、ディズニープラス、ユーチューブなど、TIMが提供するエンターテインメントサービスをすべて利用できます。 本製品には、アンテナ接続用のDVB-T2チューナーが搭載されているため、地上波デジタルテレビ、無料放送チャンネル、ナグラビジョンの暗号化放送を受信できます。 強力なWi-Fi 6が組み込まれているので、ユニットはすべてのIPコンテンツをWi-Fi経由で受信でき、インターネットボックスに有線接続することなく、自宅内の好きな場所に配置できます。サービス加入者は、マイクロホンを内蔵したブルートゥース...
Back to Newsroom