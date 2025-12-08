サジェムコムのSICONIA AMI 2.0電力量計シリーズ、カナダ計量局の認証を取得

ダラス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電力・水道・ガス向けスマートメータリングソリューションのグローバルリーダーであるサジェムコムは、Siconia電力量計の最新モデル（2S、12S、25S）がカナダの計量精度と信頼性に関する規格に準拠していることが認められ、カナダ計量局から型式承認を取得したと発表しました。今回の認証取得により、カナダ国内の電力事業者は、AMI（Advanced Metering Infrastructure：高度メータリングインフラ）の導入時にSiconia電力量計を採用できるようになります。

Siconiaメータープラットフォームは、通信技術の面で高いモジュール性を備えており、グリッド・エッジ・インテリジェンス機能を統合しています。業界標準の各種規格に基づいて設計されているため、幅広いテクノロジーパートナーから成るエコシステムとのシームレスな相互運用を可能にします。

主な機能と利点：

AMI 2.0対応：AIを活用した高度なデータ分析、リモート設定、柔軟な料金管理を可能にします。

DER状況把握：太陽光発電（PV）やEV充電器などの分散型エネルギーリソースを検知・管理します。

運用効率の向上：リアルタイム監視とリモート機能により、現場訪問を減らし、運用コストを削減します。

将来を見据えた設計：変化するユーティリティ各社のニーズや規制要件に対応できるスケーラブルなアーキテクチャです。

ユーティリティの安全性向上：停電時・復旧時のDERの逆潮流を防ぎ、非同期AC発電機が引き起こす電力品質の劣化を抑制します。

サジェムコムのマネージングディレクターを務めるカマル・ジダンは次のように述べています。「カナダ計量局から認証を取得したことは、サジェムコム・ノース・アメリカとユーティリティ各社にとって大きな一歩です。当社の最先端スマートメーターは、ユーティリティ各社が安全性・信頼性・効率性に優れたエネルギーサービスを提供すると同時に、AMI 2.0の可能性を最大限に引き出せるよう支援します。接続オプションも豊富であるため、ユーティリティは現状のニーズに応えながら、将来の課題にも備えたソリューションを安心して展開できます。」

サジェムコムの認証スマートメーターおよびAMI 2.0ソリューションの詳細については、www.sagemcom.com をご覧ください。

サジェムコムについて

サジェムコムは、世界各国で自社チームが設計・構築する革新的なソリューションを通じて、ブロードバンド・インターネット、エンターテインメント、エネルギー供給のマネジメントを可能な限り広く届けています。2022年1月より、「ミッション・ドリブン・カンパニー」として、これらのソリューションの設計、構築、利用のすべてにおいて持続可能性を確保し、自社のすべての部署や、パートナー、またステークホルダーと共有する環境面・社会面の責務を果たすよう徹底しています。サジェムコムは市場をリードするテクノロジー企業であり、従業員持株比率が30%に達し、2024年には売上高が23億ユーロを上回るとともに、創業以来、継続的に黒字を維持しています。

