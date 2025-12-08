Bringer Air Cargo Marca Marco Histórico com Primeiro Voo Direto de Cargueiro de Miami (MIA) para Navegantes (NVT)
Bringer Air Cargo Marca Marco Histórico com Primeiro Voo Direto de Cargueiro de Miami (MIA) para Navegantes (NVT)
Aeroporto recebe sua primeira aeronave cargueira internacional wide-body, abrindo novas oportunidades de comércio para a região que mais cresce em importações no Brasil
DORAL, Fla., EUA--(BUSINESS WIRE)--A Bringer Air Cargo fez história mais uma vez — desta vez ao operar o primeiro cargueiro internacional wide-body a pousar diretamente no Aeroporto de Navegantes (NVT), um dos mais estratégicos portões de entrada de importação do Brasil. Localizada no estado de Santa Catarina, a região tornou-se um polo de crescimento industrial e um ponto vital para o comércio global.
Na manhã de 26 de novembro, o voo inaugural do Boeing 767-300F pousou com segurança em NVT, marcando um momento decisivo para o aeroporto, o estado e toda a comunidade logística. O voo inaugura um novo capítulo na conectividade entre os Estados Unidos e o sul do Brasil.
Durante o período inicial de ramp-up, a Bringer Air Cargo operará frequências semanais, com planos de expansão para três ou quatro voos por semana conforme o aumento da demanda de mercado.
Um Projeto de Longo Prazo Planejado ao Longo dos Anos
Essa conquista histórica é o resultado de uma visão que a Bringer Air Cargo iniciou em 2019, posteriormente adiada pela pandemia e por complexidades regulatórias. Trabalhando de forma estreita com sua equipe de consultoria aeronáutica, a empresa realizou análises técnicas, de segurança e de infraestrutura em NVT, concluindo que diversas melhorias eram essenciais antes que operações com aeronaves wide-body pudessem ocorrer.
As melhorias incluíram:
- Ampliação da pista em pelo menos 100 metros para acomodar aeronaves cargueiras de longa distância
- Alargamento da faixa de segurança em 45 metros
- Atualização das áreas de manobra e pátios para receber com segurança um Boeing 767-300F
Essas adequações foram indispensáveis para viabilizar a operação do B767-300F, que oferece capacidade de carga útil de até 50 toneladas.
Esse esforço coordenado reuniu a Bringer Air Cargo, a Motiva Airports e o PACLOG Cargo Terminals, garantindo as aprovações necessárias e abrindo caminho para o tão aguardado pouso. A operação inaugural foi realizada a bordo de um Boeing 767-300F da LATAM Airlines, operado sob o programa cargueiro da Bringer.
Um Legado de Confiabilidade e Alcance Global
A Bringer Air Cargo (código IATA E6, prefixo AWB 417) é membro do International Clearing House (ICH) e faz parte do grupo Bringer Corporation, fundado em 1983. Há mais de 40 anos, a Bringer constrói uma reputação de excelência em soluções de transporte aéreo de carga ao redor do mundo.
“Este voo representa mais do que uma nova rota — é um símbolo de perseverança, colaboração e do nosso compromisso em conectar mercados com mais eficiência. Temos orgulho de ajudar a abrir portas para novas oportunidades comerciais na região que mais cresce em importações no Brasil.”
— Eduardo De Castro, Presidente
Com o lançamento bem-sucedido da rota MIA–NVT, a Bringer Air Cargo fortalece sua presença em um dos corredores logísticos mais dinâmicos do Brasil e reafirma seu compromisso em apoiar cadeias globais de suprimentos com soluções aéreas confiáveis, acessíveis e escaláveis.
https://www.bringeraircargo.com/first-successful-flight-miami-%e2%86%92-navegantes/
