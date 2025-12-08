Bringer Air Cargo Marca Marco Histórico com Primeiro Voo Direto de Cargueiro de Miami (MIA) para Navegantes (NVT)

DORAL, Fla., EUA--(BUSINESS WIRE)--A Bringer Air Cargo fez história mais uma vez — desta vez ao operar o primeiro cargueiro internacional wide-body a pousar diretamente no Aeroporto de Navegantes (NVT), um dos mais estratégicos portões de entrada de importação do Brasil. Localizada no estado de Santa Catarina, a região tornou-se um polo de crescimento industrial e um ponto vital para o comércio global.

Na manhã de 26 de novembro, o voo inaugural do Boeing 767-300F pousou com segurança em NVT, marcando um momento decisivo para o aeroporto, o estado e toda a comunidade logística. O voo inaugura um novo capítulo na conectividade entre os Estados Unidos e o sul do Brasil.

Durante o período inicial de ramp-up, a Bringer Air Cargo operará frequências semanais, com planos de expansão para três ou quatro voos por semana conforme o aumento da demanda de mercado.

Um Projeto de Longo Prazo Planejado ao Longo dos Anos

Essa conquista histórica é o resultado de uma visão que a Bringer Air Cargo iniciou em 2019, posteriormente adiada pela pandemia e por complexidades regulatórias. Trabalhando de forma estreita com sua equipe de consultoria aeronáutica, a empresa realizou análises técnicas, de segurança e de infraestrutura em NVT, concluindo que diversas melhorias eram essenciais antes que operações com aeronaves wide-body pudessem ocorrer.

As melhorias incluíram:

Ampliação da pista em pelo menos 100 metros para acomodar aeronaves cargueiras de longa distância

Alargamento da faixa de segurança em 45 metros

Atualização das áreas de manobra e pátios para receber com segurança um Boeing 767-300F

Essas adequações foram indispensáveis para viabilizar a operação do B767-300F, que oferece capacidade de carga útil de até 50 toneladas.

Esse esforço coordenado reuniu a Bringer Air Cargo, a Motiva Airports e o PACLOG Cargo Terminals, garantindo as aprovações necessárias e abrindo caminho para o tão aguardado pouso. A operação inaugural foi realizada a bordo de um Boeing 767-300F da LATAM Airlines, operado sob o programa cargueiro da Bringer.

Um Legado de Confiabilidade e Alcance Global

A Bringer Air Cargo (código IATA E6, prefixo AWB 417) é membro do International Clearing House (ICH) e faz parte do grupo Bringer Corporation, fundado em 1983. Há mais de 40 anos, a Bringer constrói uma reputação de excelência em soluções de transporte aéreo de carga ao redor do mundo.

“Este voo representa mais do que uma nova rota — é um símbolo de perseverança, colaboração e do nosso compromisso em conectar mercados com mais eficiência. Temos orgulho de ajudar a abrir portas para novas oportunidades comerciais na região que mais cresce em importações no Brasil.”

— Eduardo De Castro, Presidente

Com o lançamento bem-sucedido da rota MIA–NVT, a Bringer Air Cargo fortalece sua presença em um dos corredores logísticos mais dinâmicos do Brasil e reafirma seu compromisso em apoiar cadeias globais de suprimentos com soluções aéreas confiáveis, acessíveis e escaláveis.

Comunicado Oficial da Empresa

https://www.bringeraircargo.com/first-successful-flight-miami-%e2%86%92-navegantes/