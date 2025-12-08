Andersen Consulting renforce ses capacités de cybersécurité avec l'arrivée de S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de conclure un accord de collaboration avec S‑RM, un cabinet de conseil mondial spécialisé dans la veille et la cybersécurité, renforçant sa capacité à soutenir les clients mondiaux en matière de résilience aux risques, de réponse aux incidents et de conseil stratégique.

Basé au Royaume-Uni, S-RM fournit des services intégrés couvrant le cyber-conseil, le forensique numérique, la réponse aux incidents, la veille d'entreprise et la diligence raisonnable pré-transaction. La société dessert des family offices, des fonds de capital-investissement, des entreprises du Fortune 500 et des clients du marché intermédiaire dans des secteurs tels que les services financiers, le pétrole et les soins de santé, offrant une gestion pratique de la cybersécurité et des plateformes de risque personnalisées. Avec une réponse aux incidents 24/7 et une expertise approfondie en matière d'investigation, S-RM aide les entreprises à renforcer leur résilience et à prendre des décisions éclairées dans des environnements complexes.

« À une époque où les menaces évoluent constamment, les entreprises doivent être proactives et non réactives », déclare Heyrick Bond Gunning, CEO de S‑RM. « Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous donnerons aux organisations les moyens d’anticiper les menaces, de gérer les crises et de faire de la résilience un avantage concurrentiel. »

« Un leadership efficace aujourd’hui exige de transformer des risques complexes en un avantage stratégique clair », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « En collaborant avec S‑RM, nous renforçons nos capacités en matière de cybersécurité, en veillant à ce que nos clients soient protégés, informés et habilités dans un environnement de plus en plus complexe. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services portant sur la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, en fournissant une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 spécialistes et une présence dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.