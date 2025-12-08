Sagemcom的SICONIA AMI2.0電錶系列通過加拿大計量局認證

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧電錶、水表和燃氣表解決方案領域的全球領導者Sagemcom宣布，其最新一代Siconia電錶（2S、12S和25S型號）已獲得加拿大計量局(Measurement Canada)的型式核准，證實其符合加拿大關於計量準確性和可靠性的標準。憑藉此項認證，Siconia電錶可被加拿大各地的公用事業公司用於其先進計量基礎設施(AMI)部署。

Siconia電錶平台在通訊技術和整合式電網邊緣智慧方面具備高度模組化特性。其設計遵循頂級產業標準，能夠與廣泛的技術合作夥伴生態系統實現順暢交互操作。

主要功能和優勢：

支援AMI 2.0標準：可實現AI驅動的先進資料分析、遠端設定和動態費率管理。

分散式能源(DER)態勢感知：能夠偵測和管理太陽能光電板、電動汽車充電樁等資源。

提高營運效率：即時監控和遠端操作功能可減少現場巡檢次數，降低營運成本。

前瞻性設計：具備可擴充架構，能滿足公用事業公司不斷變化的需求和法規要求。

提升公用事業安全性：在停電期間和恢復供電後防止DER向電力線路反向饋電，減少非同步交流發電機導致的電能品質下降問題。

Sagemcom董事總經理Kamal Jiddane表示：「獲得加拿大計量局認證，對於Sagemcom北美地區業務和我們的公用事業合作夥伴而言是一個重要里程碑。我們的先進智慧電錶協助公用事業公司提供安全、可靠且高效的能源服務，同時充分釋放AMI 2.0的潛力。憑藉多樣化的連接選項，公用事業公司可以放心部署解決方案，既滿足當下需求，又能為未來挑戰做好準備。」

如欲瞭解更多關於Sagemcom認證智慧電錶和AMI 2.0解決方案的資訊，請造訪www.sagemcom.com。

關於Sagemcom

憑藉公司團隊設計和打造的創新解決方案，Sagemcom向全球各地的龐大用戶群提供寬頻網際網路接取、娛樂服務和代管能源供應。自2022年1月起，Sagemcom以「使命驅動型公司」為定位，確保這些解決方案的設計、製造和使用過程具備永續性，並履行全體團隊、合作夥伴和利害關係人共同肯定的環境與社會責任。身為所在市場的技術領導者，Sagemcom 30%的股權由員工持有，2024年營業額超過23億歐元，自成立以來始終保持盈利狀態。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。