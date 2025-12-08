Pink Changing Lives®: Mary Kay realizza l'11° asilo nello Sri Lanka e trasforma un sogno in migliaia di nuovi inizi

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., difensore globale dell'emancipazione femminile, ha scelto il rosa per passare all'azione tramite il suo programma Pink Changing Lives®, mirato ad aumentare la consapevolezza e a raccogliere fondi a sostegno di programmi che migliorano la vita e fanno avanzare la ricerca sul cancro, supportano le vittime di violenza domestica, tutelano le risorse più preziose del nostro pianeta e creano opportunità che contribuiscono alla prosperità delle donne e delle loro famiglie. Dal 1996, il poliedrico programma Pink Changing Lives® ha donato oltre 230 milioni di dollari USA tra contributi in denaro e in natura per migliorare la vita delle donne e delle loro famiglie nelle comunità a livello internazionale.

In Germania, Mary Kay vanta una partnership storica con la Fondazione Reiner Meutsch FLY & HELP, che ha sostenuto la costruzione o la ristrutturazione di 10 scuole in Africa e ora sta estendendo all'Asia meridionale il proprio impatto globale con l'inaugurazione di una scuola nello Sri Lanka.

Di recente Mary Kay Germania e FLY & HELP hanno completato la ristrutturazione dell'11a scuola Mary Kay , scrivendo così un nuovo capitolo nell'istruzione prescolare a Dankotuwa, una cittadina nella provincia nord-occidentale dello Sri Lanka. L'inaugurazione di questo asilo ristrutturato, che accoglierà circa 50 bimbi dai 3 ai 5 anni, rappresenta un progresso significativo verso il miglioramento dell'accesso all'istruzione in alcune delle regioni e dei paesi più svantaggiati del mondo.

Dankotuwa, città situata nel distretto di Puttalam, ha sofferto a lungo per la povertà estrema, le infrastrutture limitate e la mancanza di accesso a un'istruzione prescolare di qualità. Più di 35 bambini in età prescolare finora hanno frequentato le lezioni in un edificio strutturalmente pericolante, mentre la struttura ristrutturata offre ora un ambiente di apprendimento sicuro, stimolante e sostenibile, completamente attrezzato per ospitare 50 bambini, con due aule, servizi igienici e un parco giochi.

Il governo dello Sri Lanka ha riconosciuto ufficialmente la scuola materna e si è impegnato a nominare insegnanti qualificati e a coprire i costi operativi correnti; ha inoltre donato il terreno per la costruzione, a dimostrazione del sostegno dato allo sviluppo educativo a lungo termine nella regione.

Questa iniziativa è stata resa possibile dalla partnership con Hemas Holdings PLC e a un generoso finanziamento di 42.000 euro. La costruzione è stata completata in tempo record e l'inaugurazione della scuola ha avuto luogo martedì 23 settembre 2025, nel corso di una commovente cerimonia che ha visto la partecipazione della signora Elke Kopp, direttore generale di Mary Kay Germania, di Reiner Meutsch, fondatore di FLY & HELP, e di 31 direttori commerciali indipendenti di Mary Kay.

Elke Kopp, direttore generale di Mary Kay Germania, ha condiviso le proprie riflessioni nel corso dell'inaugurazione: "Oggi vedere la gioia sui volti di questi bambini è un potente promemoria del motivo per cui facciamo tutto questo. L'istruzione è alla base delle opportunità e noi di Mary Kay siamo orgogliosi di sostenere un progetto che eleva e consolida non solo i più piccoli, ma intere famiglie e comunità di Dankotuwa. Questa iniziativa rappresenta una parte essenziale del nostro impegno nel promuovere sia l'impatto sociale, sia la sostenibilità economica per la popolazione dello Sri Lanka, creando un cambiamento duraturo in grado di contribuire alla prosperità delle generazioni future".

Reiner Meutsch, ex managing partner di un tour operator, un giorno ha lasciato la sua scrivania per sedersi nella cabina di pilotaggio di un piccolo aereo, cambiando il corso di innumerevoli vite. Nel gennaio 2010 è diventato il decimo tedesco a compiere il giro del mondo a bordo di un velivolo di piccole dimensioni, visitando al contempo progetti umanitari in Ghana, Ruanda, India, Indonesia e Brasile. Per sostenere questi e molti altri progetti, nel 2009 Meutsch ha fondato la Fondazione Reiner Meutsch FLY & HELP, nell'obiettivo di consentire ai bimbi l'accesso all'istruzione. Tramite donazioni e partnership, la Fondazione crea scuole nei paesi emergenti di tutto il mondo.

"Ho dedicato gran parte della mia vita ai viaggi di lavoro, concentrandomi sul turismo e sulle destinazioni", ha dichiarato Meutsch. "Ma, dietro la bellezza di molti di questi luoghi, ho visto bambini crescere senza accesso all'istruzione o alle opportunità. È questo il motivo che mi ha spinto ad agire: contribuire a realizzare scuole e a preparare la strada a un futuro migliore. Ogni nuovo istituto scolastico non è solamente un edificio, ma è un vero inizio, e sono profondamente grato di collaborare con Mary Kay per portare questi inizi a un numero ancora maggiore di bimbi in tutto il mondo".

È stata svelata una targa commemorativa, dedicata ai 31 migliori direttori commerciali di Mary Kay Germania e Svizzera, presenti all'inaugurazione, con la dicitura:

A riconoscimento e gratitudine per la visita di Mary Kay Germania e dei direttori commerciali indipendenti dell'azienda all' asilo Piyawara Matikotuwa, 23 settembre 2025.

Secondo il Rapporto mondiale dell'UNESCO sull'istruzione, 251 milioni di bambini e ragazzi non erano scolarizzati nel mese di ottobre 2024. Questo asilo non è un semplice edificio: è una luce di speranza per i bambini e le famiglie di Dankotuwa. Fornendo accesso all'istruzione prescolare, il progetto getta le basi per un futuro migliore perché consente ai genitori di lavorare e ai fratelli maggiori di frequentare la scuola.

Per ulteriori informazioni sull'impegno dell'iniziativa Pink Changing Lives® di Mary Kay in tutto il mondo leggere il Rapporto 2025 sulla sostenibilità che riporta i risultati ottenuti più di recente.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a. seguire i propri sogni. Per saperne di più marykayglobal.com. Trovateci su Facebook, Instagram, e LinkedIn, o seguiteci su X.

Informazioni sulla Fondazione Reiner Meutsch FLY & HELP

Quello che ha preso le mosse a partire da cinque progetti scolastici nel corso del primo volo attorno al mondo di Meutsch si è trasformato in un movimento globale. Oggi FLY & HELP ha realizzato più di 1.000 progetti scolastici e investito circa 50 milioni di euro per creare opportunità didattiche per migliaia di bambini in Africa, Asia e America Latina. Ulteriori informazioni e opportunità di donazione sono disponibili sul sito web della Fondazione, all'indirizzo www.fly-and-help.de.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.