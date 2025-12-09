-

アンダーセン・コンサルティング、S-RMの参画でサイバーセキュリティ提供体制を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバルなインテリジェンスおよびサイバーセキュリティのコンサルタント会社であるS-RMと協業契約を締結し、リスク耐性、インシデント対応、戦略アドバイザリーに関するグローバルクライアント向け支援能力を強化しました。

S-RMは英国に本社を置き、サイバーアドバイザリー、デジタルフォレンジック、インシデント対応、コーポレートインテリジェンス、取引前デュー・ディリジェンスにわたる統合型サービスを提供しています。同社は、ファミリーオフィス、プライベートエクイティ、Fortune 500企業、そして金融サービス、石油、ヘルスケアなどの業界に属する中堅企業を含む幅広いクライアントにサービスを提供し、ハンズオン型のサイバーセキュリティ管理やカスタムリスクプラットフォームを展開しています。24時間365日のインシデント対応体制と高度な調査能力を備えるS-RMは、複雑な環境下で組織がレジリエンスを強化し、十分な情報に基づく意思決定を行えるよう支援しています。

S-RMの最高経営責任者（CEO）であるヘイリック・ボンド・ガニング氏は次のように述べています。「脅威が常に進化する時代において、組織は受け身ではなく、先回りした対応が求められます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、組織が脅威を先読みし、危機を管理し、レジリエンスを競争優位へ転換するための準備をより強化できます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは次のように述べています。「今日の効果的なリーダーシップには、複雑なリスクを明確で戦略的な優位性へと転換することが求められます。S-RMとの協業によりサイバーセキュリティ能力を拡大し、複雑化する環境の中でクライアントが保護され、十分な情報に基づいて判断し、自信を持って行動できる体制を確保します。」

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーションに加え、人的資本ソリューションに至る包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング実務を展開しています。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界中のメンバーファームおよび協力ファームを通じて、1,000を超える拠点で50,000人以上のプロフェッショナルを擁するグローバルプラットフォーム上で、世界水準のコンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバルモビリティ、アドバイザリー専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、リミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバーファームおよび協力ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

