iFIT et F45 Training annoncent un partenariat mondial pour unifier le fitness numérique et en salle

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT, un leader mondial du fitness connecté, du contenu et de l'équipement, et F45 Training, une communauté et franchise mondiale de fitness de premier plan, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat mondial qui redéfinira l'expérience des membres en intégrant l'entraînement numérique à domicile avec le fitness de la communauté en salle.

Lancée le 8 décembre, la collaboration combine la méthodologie d'entraînement fonctionnelle de classe mondiale et de haute intensité de F45 Training avec les capacités de production d’entraînement immersif d’iFIT et sa vaste plateforme mondiale.

Collaboration fitness intégrée

Ce partenariat stratégique repose sur deux piliers clés conçus pour stimuler l'engagement des deux plateformes :

Accès premium au contenu numérique : iFIT concèdera sous licence et proposera un ensemble de séances d’entraînement fonctionnelles et à domicile de F45 Training sur sa plateforme mondiale de streaming. Cette approche fournit immédiatement la programmation reconnue et axée sur les résultats de F45 aux abonnés dédiés d’iFIT.

iFIT concèdera sous licence et proposera un ensemble de séances d’entraînement fonctionnelles et à domicile de F45 Training sur sa plateforme mondiale de streaming. Cette approche fournit immédiatement la programmation reconnue et axée sur les résultats de F45 aux abonnés dédiés d’iFIT. Série coproduite exclusive : F45 Training et iFIT coproduiront un nouveau contenu dynamique d'entraînement à domicile. Cette collaboration s’appuie sur l’expertise reconnue de F45 en matière de programmation et sur la production de contenu immersif d’iFIT, ce qui améliore l’expérience numérique pour les deux publics.

Chemin d'accès à la salle : débloquez l'entraînement présentiel

Le partenariat introduit une puissante incitation pour inciter les utilisateurs numériques à se rendre dans les salles de fitness F45 Training dans le monde entier. À partir du 8 janvier 2026, une fois qu'un abonné iFIT admissible aura terminé une séance d'entraînement F45 coproduite à la maison, il débloquera un cours F45 Training en salle gratuite et unique à utiliser au cours de ce mois. Les abonnés iFIT admissibles peuvent échanger un cours F45 Training gratuit par mois.

« Cette approche change la donne pour l'industrie du fitness, prouvant définitivement que le contenu numérique et les expériences en salle ne s'excluent pas mutuellement », déclare Jeremy McCarty, responsable des abonnements et des contenus, iFIT. « Nos membres sont très actifs et soucieux de leur santé. Nous savons qu’environ 40% de nos abonnés sont affiliés à une gym. En leur offrant un accès transparent pour faire l'expérience de l'énergie d'une salle F45, nous enrichissons notre proposition de valeur tout en dirigeant de nouveaux membres motivés directement vers les salles F45 du monde entier. »

« Le partenariat avec iFIT permet à F45 Training de rencontrer l'athlète moderne là où il se trouve, à la maison, en déplacement et en salle », déclare Ryan Mayes, responsable de l'exploitation de FIT House of Brands, société mère de F45 Training. « Cette collaboration est une extension audacieuse de notre marque, qui utilise la plateforme d’iFIT pour sensibiliser, présenter notre programmation fonctionnelle de classe mondiale et convertir un public actif et structuré en membres passionnés des salles F45 Training sur le long terme. »

À propos d'iFIT

iFIT Inc. est un leader mondial des technologies de remise en forme et un pionnier du fitness connecté pour aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Avec une communauté de plus de six millions d'athlètes à travers le monde, iFIT offre des expériences d'entraînement immersives et personnalisées à la maison, en déplacement et en salle. Propulsée par un écosystème complet de logiciels propriétaires, de matériel innovant et de contenu attrayant, la plateforme iFIT donne vie au fitness grâce à son portefeuille de marques : NordicTrack, ProForm, Freemotion et l'appli iFIT. Qu'il s'agisse de cardio, de musculation ou de récupération, iFIT accompagne les athlètes à chaque étape de leur parcours de remise en forme. Pour plus d'informations, visitez iFIT.com.

À propos de FIT

FIT (Functional Inspired Training) House of Brands est une franchise mondiale de fitness avec un réseau de plus de 1 500 salles dans plus de 55 pays. FIT offre aux franchisés des business modèles éprouvés, un soutien opérationnel reconnu et des programmes d'entraînement structurés dans l'ensemble de sa famille de marques :

F45 Training : un leader mondial de la forme physique fonctionnelle, offrant des séances d'entraînement en équipe de 45 minutes qui combinent la force, le cardio et une programmation scientifiquement soutenue pour augmenter la force, améliorer l'endurance et renforcer la longévité.

FS8 : FS8 fusionne pilates, tonification et yoga en une séance d'entraînement transparente et à faible impact. Construit sur huit éléments scientifiques, FS8 est conçu pour améliorer la force, la flexibilité et le bien-être mental. L'expérience est dynamique mais réparatrice, offrant une nouvelle vision de la forme physique dans un environnement inclusif et axé sur la communauté.

VAURA Pilates : une expérience pilates pour la reformation sensorielle qui allie précision et entraînement sportif dans un environnement immersif. Avec des néons, des plafonds en miroir et une musique dynamisante, VAURA énergise le corps et l'esprit, créant un entraînement aussi puissant qu'efficace.

Recovery : un ensemble de solutions, dont le bain de glace, le sauna infrarouge et la percussionthérapie, conçue pour optimiser la récupération et les performances.

FIT s'engage à construire un réseau mondial de franchises durable et évolutif qui permet aux gens de mieux bouger, de se sentir plus forts et de vivre plus longtemps. Pour plus d'informations, visitez www.functionalinspiredtraining.com et suivez-nous sur LinkedIn (@FunctionalInspiredTraining) et YouTube (@FunctionalInspiredTraining).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.