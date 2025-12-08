Pink Changing Lives®: Mary Kay buduje 11. ośrodek edukacji przedszkolnej w Sri Lance, zmieniając jedno marzenie w tysiące nowych początków

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., globalna firma wiodąca prym pod względem działań na rzecz upodmiotowienia kobiet, stawia na celowe inicjatywy w różowym wydaniu, wykorzystując program Pink Changing Lives®, aby szerzyć wiedzę i zbierać środki na realizację przełomowych programów w zakresie badań nad nowotworami, wspierania ofiar przemocy domowej, ochrony najcenniejszych zasobów naszej planety i zapewniania kobietom i ich rodzinom okazji do odnoszenia sukcesów. Od 1996 roku w ramach wieloaspektowego programu Pink Changing Lives® przekazała ponad 230 mln USD w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych na rzecz działań pozwalających poprawić życie kobiet i ich rodzin należących do lokalnych społeczności na całym świecie.

W Niemczech Mary Kay od wielu lat współpracuje z fundacją FLY & HELP Reinera Meutscha i w ramach tego partnerstwa wsparła budowę lub modernizację 10 szkół w Afryce, a teraz rozszerza globalny wpływ swoich starań na Azję Południową wraz z otwarciem nowo powstałej szkoły w Sri Lance.

Niedawno niemiecki oddział Mary Kay i FLY & HELP ukończyły renowację 11. szkoły Mary Kay, otwierając nowy rozdział pod względem dostępu do wczesnej edukacji w małej miejscowości Dankotuwa położonej w Prowincji Północno-Zachodniej Sri Lanki. Wraz z otwarciem zmodernizowanej placówki edukacji przedszkolnej, do której uczęszczać będzie około 50 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, dokonanie to stanowi istotny krok w realizacji inicjatywy na rzecz poprawy dostępu do kształcenia w regionach i krajach świata, w których istnieją największe braki w tym zakresie.

Dankotuwa, miejscowość położona w dystrykcie Puttalam, od lat zmaga się z problemami skrajnego ubóstwa, ograniczeń infrastrukturalnych i braku dostępu do wczesnej edukacji wysokiej jakości. Dotychczas ponad 35 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczało na zajęcia prowadzone w budynku, którego konstrukcja groziła zawaleniem. Odnowiony obiekt zapewnia teraz bezpieczne, sprzyjające nauce i stabilne warunki do nauki w postaci dwóch sal lekcyjnych, toalet i placu zabaw dla 50 dzieci.

Rząd Sri Lanki oficjalnie uznał otwarcie placówki, zobowiązując się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli i pokrycia bieżących kosztów eksploatacyjnych. Rząd przekazał również teren pod budowę, podkreślając swoje wsparcie na rzecz długotrwałego rozwoju edukacji w regionie.

Inicjatywa ta była możliwa dzięki partnerstwu z Hemas Holdings PLC oraz szczodremu finansowaniu w łącznej wysokości 42 000 USD. Budowę wykonano w rekordowym czasie, a otwarcie placówki miało miejsce we wtorek, 23 września 2025 r. w ramach serdecznej uroczystości, w której wzięli udział Elke Kopp, dyrektor generalna niemieckiego oddziału Mary Kay, Reiner Meutsch, założyciel fundacji FLY & HELP oraz 31 niezależnych dyrektorów ds. sprzedaży Mary Kay.

Elke Kopp, dyrektor generalna niemieckiego oddziału Mary Kay, podzieliła się swoimi przemyśleniami podczas uroczystego otwarcia obiektu: „[r]adość, jaka maluje się dziś na obliczach tych dzieci, dobitnie przypomina nam, dlaczego angażujemy się w te działania. Edukacja jest podstawą możliwości, a Mary Kay czerpie ogromną dumę z możliwości wsparcia przedsięwzięcia, które pomoże nie tylko dzieciom, ale całym rodzinom zamieszkującym społeczność Dankotuwa. Inicjatywa ta stanowi istotny element naszego zaangażowania na rzecz wspierania zarówno społecznego oddziaływania, jak i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na rzecz ludności Sri Lanki, tworząc trwałe zmiany, dzięki którym przyszłe pokolenia będą mogły odnosić sukcesy”.

Reiner Meutsch, dawny partner zarządzający organizatora wycieczek, postanowił kiedyś zamienić służbowe biurko na kabinę małego samolotu – i ta jedna decyzja zaowocowała poprawą życia wielu ludzi. W styczniu 2010 r. Meutsch został dziesiątym Niemcem, który przeleciał cały świat małym samolotem, odwiedzając po drodze projekty pomocowe w Ghanie, Rwandzie, Indiach, Indonezji i Brazylii. Aby wesprzeć owe projekty oraz wiele innych inicjatyw, w 2009 r. założył fundację FLY & HELP Reinera Meutscha, pragnąc wspierać dostęp dzieci do edukacji. W drodze darowizn i partnerstw fundacja buduje szkoły w krajach rozwijających się na całym świecie.

– Spędziłem szmat czasu na podróżach służbowych, koncentrując się na turystyce i kierunkach turystycznych – powiedział Meutsch. – Ale oprócz piękna wielu tych miejsc widziałem również dzieci dorastające bez dostępu do edukacji ani możliwości. To właśnie zainspirowało mnie do działania: zapragnąłem pomóc w budowie szkół, aby otworzyć im drzwi do lepszej przyszłości. Każda nowa szkoła to nie tylko budynek, ale prawdziwy nowy początek, dlatego jestem ogromnie wdzięczny Mary Kay za współpracę na rzecz zapewnienia tych nowych początków jeszcze większej liczbie dzieci na całym świecie.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową w dowód uznania wkładu 31 najlepszych dyrektorów ds. sprzedaży z niemieckiego i szwajcarskiego oddziału Mary Kay, którzy wzięli udział w ceremonii. Tablica głosi:

Na cześć oddziału Mary Kay Niemcy i jej niezależnych dyrektorów ds. sprzedaży oraz w dowód wdzięczności za ich wizytę w ośrodku edukacji przedszkolnej Piyawara Matikotuwa, 23 września 2025 r.

Według informacji zawartych w globalnym raporcie UNESCO dotyczącym monitorowania edukacji do szkół nie uczęszcza 251 mln dzieci i młodzieży zgodnie z danymi z października 2024 r. Ta placówka to więcej niż tylko budynek – to brama do możliwości dla dzieci i rodzin w Dankotuwa. Dzięki zapewnieniu dostępu do wczesnej edukacji projekt ten umożliwia rodzicom podjęcie pracy, a starszemu rodzeństwu pozwala uczęszczać do szkoły, kładąc podwaliny pod lepszą przyszłość dla wszystkich.

Więcej informacji na temat inicjatywy Mary Kay Pink Changing Lives® i wysiłków podejmowanych w jej ramach na całym świecie można znaleźć w ostatnim sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju za 2025 r.

Informacje o Mary Kay

W 1963 r. w Teksasie Mary Kay Ash, jedna z prekursorek kobiecego przywództwa w biznesie, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną, której celem było jedno: wzbogacać życie kobiet. Z czasem ta wizja przerodziła się w globalną markę obecną w ponad 40 krajach, z milionami niezależnych konsultantek na całym świecie. Od ponad 60 lat Mary Kay zapewnia kobietom narzędzia do kształtowania własnej przyszłości – poprzez edukację, mentoring, innowacje oraz aktywne wspieranie ich pozycji. Firma nieustannie inwestuje w badania nad produktami upiększającymi oraz w produkcję najnowocześniejszych kosmetyków do pielęgnacji, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay angażuje się w ochronę planety z myślą o przyszłych pokoleniach, wspiera kobiety dotknięte chorobą nowotworową i przemocą domową, a także inspiruje młodzież do podążania za marzeniami. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i na LinkedIn lub obserwuj nasz profil na X.

Informacje o fundacji FLY & HELP Reinera Meutscha

Najpierw było pięć projektów budowy szkół odwiedzonych podczas lotu Meutscha dookoła świata, jednak wkrótce inicjatywa nabrała rozmiarów globalnego przedsięwzięcia. Dziś FLY & HELP może się poszczycić ukończeniem ponad 1000 projektów szkół i inwestycją rzędu 50 mln EUR w tworzenie możliwości edukacyjnych dla tysięcy dzieci z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Więcej informacji, w tym na temat możliwości wsparcia finansowego inicjatywy, można znaleźć na stronie internetowej fundacji pod adresem www.fly-and-help.de.

