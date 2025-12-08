Sagemcom’s SICONIA AMI2.0 Stromzähler erhalten Zertifikat für die Messung in Kanada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sagemcom, global führender Hersteller von Strom-, Wasser- und Gasmessgeräten, hat für seine modernen Stromzähler der Reihe Siconia (2S, 12S und 25S) die Typengenehmigung von Measurement Canada erhalten. Dies ist die Bestätigung für die Einhaltung der kanadischen Anforderungen an Messgeräte im Hinblick auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Nun können Versorger in Kanada Siconia Messgeräte für ihre AMI verwenden.

Die Siconia Plattform bietet hochwertige Kommunikationstechnologien und eingebettete Grid Edge Intelligence. Sie wurde im Einklang mit führenden Branchenstandards entwickelt und ist kompatibel mit den Systemen von zahlreichen Technologiepartnern.

Wichtigste Funktionen und Vorteile:

Bereit für AMI 2.0: Ermöglicht KI-unterstützte anspruchsvolle Datenanalysen, Remote-Konfiguration und dynamische Verwaltung von Tarifen

DER Lageeinschätzung: Entdeckung und Verwaltung von Ressourcen wie Solar-PV und EV-Ladegeräte

Bessere Betriebseffizienz: Real-time monitoring and remote capabilities reduce field visits and operational costs.

Zukunftsorientiertes Design: Skalierbare Architektur, um den zukünftigen Bedarf von Versorgern und regulatorische Anforderungen abzudecken

Höhere Sicherheit für Versorger: Verhinderung von DER-Backfeed in Stromleitungen während und nach Stromausfällen und Abmilderung der Folgen der Verringerung der Stromstärke, die bedingt ist durch asynchrone AC-Generatoren

„Die Zertifizierung durch Measurement Canada markiert einen wichtigen Meilenstein für Sagemcom North America und unsere Partner,” sagte Kamal Jiddane, Managing Director bei Sagemcom. „Dank unserer fortschrittlichen Messgeräte können Versorger sichere, zuverlässige und effiziente Energiedienste anbieten und dabei das volle Potenzial von AMI 2.0 nutzen. Versorger können nun ohne Bedenken Lösungen bereitstellen, die den heutigen Anforderungen entsprechen und die auf die Herausforderungen von morgen eingestellt sind.”

Wenn Sie mehr über Sagemcom’s zertifizierte smarte Messgeräte und AMI 2.0 Lösungen erfahren möchten, besuchen Sie www.sagemcom.com.

Über Sagemcom

Sagemcom bietet zahlreichen Menschen auf der ganzen Welt dank seiner innovativen Lösungen Zugang zum Breitband-Internet, zu Unterhaltung und zu verwalteten Energiediensten. Sagemcom, gegründet 2022, hat eine Mission: Das Design, die Konstruktion und die Nutzung seiner Lösungen sind nachhaltig und erfüllen ökologische und soziale Standards, nach denen auch seine Teams, Partner und Stakeholder leben. Sagemcom ist in seiner Branche ein Technologieführer und befindet sich zu 30 % im Besitz seiner Arbeitnehmer. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als €2,3 Milliarden und ist seit seiner Gründung profitabel.

