iFIT en F45 Training kondigen wereldwijd partnerschap aan om digitale en studiofitness met elkaar te verbinden

PARK CITY, Utah--(BUSINESS WIRE)--iFIT, wereldwijd marktleider op het gebied van connected fitness, content en apparatuur, en F45 Training, een toonaangevende wereldwijde fitnesscommunity en franchise, hebben vandaag een nieuwe wereldwijde samenwerking aangekondigd. Deze zal de ervaring van leden opnieuw vormgeven door digitale trainingen voor thuis naadloos te integreren met communityfitness in de studio.

De samenwerking gaat op 8 december van start en combineert de hoogwaardige, intensieve functionele trainingsmethodologie van F45 Training met de meeslepende workoutproductiemogelijkheden en het uitgebreide wereldwijde platform van iFIT.

Geïntegreerde fitnesssamenwerking

Dit strategische partnerschap is gebaseerd op twee belangrijke pijlers die zijn ontworpen om de betrokkenheid bij beide platforms te stimuleren:

Toegang tot premium digitale content: iFIT zal een licentie verlenen voor een zorgvuldig samengestelde collectie van de kenmerkende functionele thuisworkouts van F45 Training en deze aanbieden op zijn wereldwijde streamingplatform.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.