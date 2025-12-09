-

Verimatrix firma un acuerdo para la venta de activos de XTD (protección de código y aplicaciones) a Guardsquare

  • La venta de activos de XTD (protección de aplicaciones móviles) incluye una cartera de patentes y un equipo de expertos por una oferta inicial de 8,5 millones de dólares. El precio final se ajustará cuando se cierre la operación.
  • Verimatrix se vuelve a enfocar en la antipiratería (protección de vídeo), el negocio principal de la empresa, que representa aproximadamente el 90 % de sus ingresos totales

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), proveedor líder de soluciones de protección de usuarios para un mundo conectado más seguro, anuncia la firma de un acuerdo con Guardsquare, empresa con sede en Bélgica y principal proveedor de seguridad de aplicaciones móviles, para la venta de sus activos de Extended Threat Defense (XTD).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Industry:

Verimatrix

BOURSE:VMX
Details
Headquarters: MEYREUIL, FRANCE
CEO: Amedeo D'ANGELO
Employees: 330
Organization: OTH
Release Versions
