Verimatrix firma un acuerdo para la venta de activos de XTD (protección de código y aplicaciones) a Guardsquare
- La venta de activos de XTD (protección de aplicaciones móviles) incluye una cartera de patentes y un equipo de expertos por una oferta inicial de 8,5 millones de dólares. El precio final se ajustará cuando se cierre la operación.
- Verimatrix se vuelve a enfocar en la antipiratería (protección de vídeo), el negocio principal de la empresa, que representa aproximadamente el 90 % de sus ingresos totales
AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), proveedor líder de soluciones de protección de usuarios para un mundo conectado más seguro, anuncia la firma de un acuerdo con Guardsquare, empresa con sede en Bélgica y principal proveedor de seguridad de aplicaciones móviles, para la venta de sus activos de Extended Threat Defense (XTD).
