L’IBMI SNQ et l’ICHOM forment un partenariat stratégique en Asie afin de promouvoir les soins de santé centrés sur le patient dans la région

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Le programme SNQ (Symbol of National Quality), initié par l’Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) de Taïwan s’est associé à l’International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) pour établir une nouvelle référence en matière de normes de soins de santé dans la région Asie-Pacifique.

L’accord de partenariat, signé par Chen Wei-Jao, président du Comité SNQ, et Jennifer L. Bright, présidente-directrice générale de l’ICHOM, a marqué le début d’une collaboration importante entre l’IBMI SNQ et l’ICHOM.

L’IBMI SNQ a mis en place un système d’évaluation rigoureux en trois étapes qui se concentre sur la structure, les processus et les résultats, afin de distinguer les équipes médicales ayant obtenu des résultats de classe mondiale, notamment dans les domaines de la greffe de foie, de la chirurgie du cancer du pancréas, de la reconstruction craniofaciale, du traitement de la fibrillation auriculaire, des soins intensifs et des thérapies géniques pour les maladies rares. Ces réalisations ont permis à Taïwan de se positionner comme une référence mondiale en matière de soins de santé de qualité, et plusieurs des protocoles de traitement ont été intégrés dans des manuels et adoptés dans les révisions des directives internationales relatives aux traitements standard.

Depuis sa création en 1998, l’IBMI SNQ a délivré plus de 2 900 certifications interdisciplinaires couvrant les soins médicaux spécialisés, les services cliniques, la gestion, les soins infirmiers, les soins de longue durée et les services communautaires.

L’ICHOM est une organisation internationale à but non lucratif qui définit les résultats les plus importants pour les patients. Son Programme d’accréditation vise à distinguer les établissements de santé qui excellent dans la mesure des résultats et la transformation des soins axés sur la valeur. L’accréditation met non seulement en avant l’excellence des performances cliniques, mais favorise également la transparence, les soins centrés sur le patient et l’amélioration continue. Dans le cadre de ce partenariat, l’IBMI fera la promotion du Programme d’accréditation de l’ICHOM dans tout le pays.

L’IBMI SNQ a joué un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité des soins de santé dans la région Asie-Pacifique, favorisant le dialogue entre des dirigeants éminents et des institutions de premier plan. Parmi les participants les plus en vue, on compte le Dr David Bates, membre du comité d’experts du classement World’s Best Hospitals 2025 de Newsweek, et Jennifer L. Bright, présidente-directrice générale de l’ICHOM, ainsi que des représentants d’organisations de renom telles que l’hôpital universitaire de Tokyo, l’hôpital général de Singapour, l’université Stanford, l’Union européenne de l’hospitalisation privée, l’Association médicale mondiale et des centres médicaux de premier plan de Taïwan.

À propos de l’IBMI SNQ

L’Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) gère le programme de certification Symbol of National Quality (SNQ), le premier système d’évaluation de la qualité des soins de santé mis en place à Taïwan. Depuis 1998, le SNQ a certifié des milliers de services et d’innovations dans le domaine des soins de santé, et a distingué des équipes médicales de renommée mondiale grâce à ses normes d’évaluation rigoureuses axées sur les résultats.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.