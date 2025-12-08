Pink Changing Lives® : Mary Kay construit sa 11e école maternelle au Sri Lanka, faisant d'un rêve des milliers de nouveaux départs

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., défenseur mondial de l'émancipation des femmes, a choisi le rose pour agir grâce à son programme Pink Changing Lives®. Celui-ci vise à sensibiliser le public et à lever des fonds afin de soutenir des initiatives transformatrices : la recherche sur le cancer, le soutien aux victimes de violences conjugales, la protection des ressources les plus précieuses de notre planète et la création d'opportunités favorisant l'épanouissement des femmes et de leurs familles. Depuis 1996, le programme Pink Changing Lives® aux multiples facettes a fait don de plus de 230 millions de dollars en contributions financières et en nature afin d'améliorer la vie des femmes et de leurs familles dans le monde entier.

En Allemagne, Mary Kay entretient un partenariat de longue date avec la Fondation Reiner Meutsch FLY & HELP, qui a soutenu la construction ou la rénovation de 10 écoles en Afrique et développe actuellement son impact mondial en Asie du Sud avec l'inauguration d'une école au Sri Lanka.

Dernièrement, Mary Kay Allemagne et FLY & HELP ont achevé la rénovation de la 11e école Mary Kay ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'éducation préscolaire à Dankotuwa, petite ville de la province du Nord-Ouest du Sri Lanka. L'inauguration de cette école maternelle qui accueillera environ 50 enfants de 3 à 5 ans, représente une avancée importante dans l'accès à l'éducation dans des régions et pays les plus défavorisés du monde.

Située dans le district de Puttalam, Dankotuwa a longtemps souffert d'une extrême pauvreté, d'infrastructures limitées et d'un manque d'accès à une éducation préscolaire de qualité. Jusqu'à présent, plus de 35 enfants d'âge préscolaire allaient en classe dans un bâtiment vétuste et dangereux. L'établissement rénové offre désormais un environnement d'apprentissage sûr, stimulant et durable, parfaitement équipé pour accueillir 50 enfants avec deux salles de classe, des sanitaires et une aire de jeux.

Le gouvernement du Sri Lanka qui a agréé l'établissement, s'est engagé à recruter des enseignants qualifiés et prendre en charge les frais de fonctionnement. De plus, il a fait don du terrain nécessaire à la construction, témoignant ainsi de son soutien au développement durable de l'éducation dans la région.

Cette initiative a pu voir le jour grâce à un partenariat avec Hemas Holdings PLC et à un généreux financement de 42 000 euros. La construction a été achevée en un temps record et l’inauguration de l’école a eu lieu le mardi 23 septembre 2025, lors d’une émouvante cérémonie en présence d'Elke Kopp, directrice générale de Mary Kay Allemagne, de Reiner Meutsch, fondateur de FLY & HELP et de 31 directrices des ventes indépendantes de Mary Kay.

Lors de l'inauguration, Elke Kopp, directrice générale de Marie Kay Allemagne, a fait part de ses réflexions : « Voir la joie sur les visages des enfants aujourd'hui nous rappelle avec force pourquoi nous agissons ainsi. L'éducation est la base de l'égalité des chances, et chez Mary Kay, nous sommes fières de défendre un projet qui encourage et autonomise non seulement les enfants, mais aussi des familles et des communautés entières à Dankotuwa. Cette initiative est un élément essentiel de notre engagement visant à créer un impact social et une durabilité économique pour les habitants du Sri Lanka, en créant un changement durable qui permettra aux générations futures de s'épanouir. »

Reiner Meutsch, ancien associé gérant d'un voyagiste, a troqué son bureau contre le cockpit d'un petit avion, changeant ainsi la vie d'innombrables personnes. En janvier 2010, il est devenu le dixième Allemand à faire le tour du monde en avion, visitant au passage des projets humanitaires au Ghana, au Rwanda, en Inde, en Indonésie et au Brésil. Afin de soutenir ces projets et bien d'autres, Reiner Meutsch a créé la Fondation Reiner Meutsch FLY & HELP en 2009, avec pour mission de garantir l'accès à l'éducation aux enfants. Grâce à des dons et des partenariats, la fondation construit des écoles dans les pays en développement du monde entier.

« J’ai passé une grande partie de ma vie à voyager pour mon travail, principalement dans le secteur du tourisme et des destinations touristiques », explique Reiner Meutsch. « Mais malgré la beauté d'un grand nombre de ces lieux, j’ai vu des enfants grandir sans accès à l’éducation ni aux opportunités. C’est ce qui m’a incité à agir : contribuer à la construction d’écoles et ouvrir la voie à un avenir meilleur. L'ouverture d'une nouvelle école ne se limite pas à un simple bâtiment : c’est un véritable nouveau départ, et je suis profondément reconnaissant de m’associer à Mary Kay pour offrir ces opportunités à encore davantage d’enfants à travers le monde. »

Une plaque commémorative a été dévoilée en l'honneur des 31 meilleures directrices des ventes de Mary Kay Allemagne et Suisse présentes à l'inauguration. On peut y lire :

En hommage et en remerciement de la visite de Mary Kay Allemagne et de ses directrices des ventes indépendantes à l'école maternelle Piyawara Matikotuwa, le 23 septembre 2025.

D'après le rapport mondial de l'UNESCO de suivi sur l'éducation, 251 millions d’enfants et de jeunes n’étaient pas scolarisés en octobre 2024. Cette école maternelle est bien plus qu’un simple bâtiment : c’est un véritable espoir pour les enfants et les familles de Dankotuwa. En offrant un accès à l’éducation préscolaire, ce projet permet aux parents de travailler, aux aînés d’aller à l’école et jette les bases d’un avenir meilleur.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Mary Kay Pink Changing Lives® à travers le monde, consultez le rapport de développement durable 2025 avec les derniers résultats.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale comptant des millions de membres de forces de vente indépendantes sur plus de 40 marchés. Depuis plus de 60 ans, les opportunités Mary Kay permettent aux femmes de façonner leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science qui soutient la beauté et à la fabrication des produits de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums à la pointe de l'industrie. Mary Kay croit en la conservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes atteintes de cancer et de violence conjugale, et en l'incitation des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur X.

À propos de la Fondation Reiner Meutsch FLY & HELP

Ce qui a commencé par cinq projets scolaires lors du tour du monde de Reiner Meutsch est devenu un mouvement mondial. Aujourd'hui, FLY & HELP a réalisé plus de 1 000 projets scolaires et investi près de 50 millions d'euros pour offrir des opportunités éducatives à des milliers d'enfants en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pour plus d'informations ou faire un don, rendez-vous sur www.fly-and-help.de.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.