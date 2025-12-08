台湾原创SNQ认证机制迈向国际 携手ICHOM引领亚太医疗质量标准

台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在台湾推动28年的SNQ质量标志于12月6日在“亚太医疗质量年会”上，由总召集人陈维昭与国际医疗效果衡量联盟（ICHOM）首席执行官布莱特（Jennifer L. Bright）签署合作协议。台湾原创的SNQ质量认证机制正式成为ICHOM亚洲首个合作伙伴。

通过此次合作，SNQ将已发展成熟的质量认证机制更进一步结合ICHOM知名的“患者报告结局测评量表”（PROM）标准，让本土医疗质量系统与国际标准接轨，不但能提升台湾医疗质量的国际曝光度，并使台湾医学界共同成就的SNQ医疗质量认证在全球展现更大影响力。

陈维昭表示，台湾医疗28年来历经SNQ质量标志机制，水平持续提高，与国际趋势并进，此次和ICHOM合作，SNQ的经验与方法能供更多国际医疗体系参考，并使获得SNQ标志认证的团队赢得世界瞩目。

SNQ累计2,900件认证 打造台湾最具代表性的质量体系

自1998年创立至今，SNQ已完成超过2,900件跨领域认证，涵盖特色医疗、医疗卫生服务、管理、护理、长期照护与社区服务等。SNQ汇聚百位以上医疗领域专家，以“结构→过程→结果”三阶段制度严格把关，申报团队自我要求与国际标杆数据对齐，从中选出代表亚洲水平第一的银奖、全球水平第一的金奖。

28年来，台湾医疗团队执行包括肝脏移植、胰脏癌手术、颅颜重建、心房颤动、重症照护，甚至罕见病基因治疗等，共计16件经SNQ评选达到国际领先，成为全球医疗质量标杆，并促使多项治疗流程被写入教科书，改写全球标准治疗指引。

亚太区首选战略合作伙伴—IBMI SNQ

目前ICHOM所推动的PROM以全球患者报告结局测评量表为核心工具，搜集标准化问卷以理解患者对生活质量、功能恢复的主观感受。这项测量指标已有超过四十国采用，包括美国Mayo Clinic及Johns Hopkins、新加坡综合医院（SGH）等国际顶尖医疗机构。2024年起，全球市场研究机构Statista更与ICHOM建立知识合作关系，使PROM成为美国《新闻周刊》（Newsweek）全球最佳医院排名的重要衡量基础。

国际顶尖医院齐聚台湾 探讨AI时代医疗质量新趋势

结合2025台湾医疗科技展的“亚太医疗质量年会”，齐聚全球一流医疗领域专家，包括来自《新闻周刊》全球最佳医院评比委员会主席David Bates博士、世界医师会与欧洲私立医院联盟、入选全球最佳医院的东京大学附属医院、新加坡综合医院、斯坦福大学，以及台湾台中荣总、台北荣总、台大医院、三军总医院、中国附医、台北关渡医院等代表，聚焦AI时代的医疗质量演进，讨论以患者为核心的医疗成效衡量如何成为全球新趋势。

