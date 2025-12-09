-

Verimatrix firma un accordo per la vendita delle attività XTD (protezione codice e applicazione) a Guardsquare

  • La vendita delle attività XTD (protezione delle applicazioni mobili), compreso un portafoglio di brevetti e un team di esperti per un'offerta iniziale di 8,5 milioni di dollari, il prezzo finale verrà adattato in chiusura.
  • Verimatrix si concentra di nuovo sulla Anti-Piracy (protezione video), l'attività centrale del gruppo che rappresenta circa il 90% del suo fatturati totale

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per gli utenti per un mondo connesso più sicuro, annuncia la firma di un accordo con la società belga Guardsquare, fornitore leader di sicurezza delle applicazioni mobili, per la vendita delle sue attività Extended Threat Defense (XTD).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per gli investitori:
Jean-François Labadie
Direttori finanziari
finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara
SEITOSEI.ACTIFIN
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Contatti per i media:
USA
Matthew Zintel,
Pubbliche relazioni
matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPA
SEITOSEI.ACTIFIN
presse@seitosei-actifin.com

