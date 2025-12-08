Verimatrix : Signature d'un accord pour la cession des actifs Extended Threat Defense (protection des applications mobiles) à Guardsquare

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

VERIMATRIX (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité utilisateur pour un monde connecté plus sûr, annonce la signature d'un accord avec la société belge Guardsquare, leader dans le domaine de la sécurité des applications mobiles, pour la vente de ses actifs Extended Threat Defense (XTD).

Guardsquare, créateur de l'outil d'optimisation open source ProGuard, propose la plateforme de sécurité pour applications mobiles la plus complète du marché, couvrant les tests automatisés et la protection multicouche, la surveillance des menaces en temps réel et l'attestation des applications. Les 975 clients de Guardsquare sont répartis dans plus de 95 pays et représentent tous les principaux secteurs d'activité.

Lancée en 2021, l'activité Extended Threat Defence (XTD) de Verimatrix est composée d'un groupe d'experts en cybersécurité spécialisés dans la protection des applications mobiles, web et de bureau. Grâce à une gamme de solutions innovantes, les solutions XTD prédisent, détectent et répondent aux menaces avant que leurs cibles ne soient compromises. Au cours des dernières années, Verimatrix XTD s'est constitué un portefeuille de clients principalement dans les secteurs des médias et de la banque à travers le monde.

Cette transaction représente une opportunité pour Guardsquare d'élargir sa clientèle et de renforcer ses capacités de développement.

Cet accord entrera en vigueur dans quelques semaines, une fois que les vérifications réglementaires habituelles auront été effectuées.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir les clients et les employés de Verimatrix XTD au sein de Guardsquare », a déclaré Roel Caers, PDG de Guardsquare. « Cette acquisition illustre parfaitement notre stratégie ambitieuse en matière de fusions-acquisitions. Je suis convaincu que l'ajout de la technologie développée par Verimatrix renforcera encore davantage notre position de leader sur un marché en constante évolution, où l'innovation est essentielle pour aider nos clients à atteindre le plus haut niveau de sécurité pour leurs applications mobiles. ».

Pour Laurent Dechaux, Directeur Général de VERIMATRIX, « Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à recentrer les activités du groupe sur son cœur de métier tout en relançant la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Il s'agit de la première étape d'une stratégie que nous continuerons à déployer au cours des prochains mois, dans le but de nous concentrer sur les segments de marché les plus prometteurs pour la protection vidéo. Verimatrix dispose d'une base technologique solide sur laquelle nos équipes peuvent s'appuyer pour saisir de nouvelles opportunités commerciales. Identifier ces moteurs de croissance, répondre efficacement aux besoins de nos clients et optimiser l'allocation de nos ressources sont les missions qui m'ont été confiées par le Conseil d'administration, que j'aurai l'occasion de présenter au marché lors de la publication de nos résultats annuels en mars 2026. »

A propos de GUARDSQUARE

Guardsquare offre l'approche la plus complète du marché en matière de sécurité des applications mobiles, offrant le plus haut niveau de protection, en toute simplicité. Guardsquare s'intègre de manière transparente à l'ensemble du cycle de développement, depuis les tests de sécurité des applications mobiles et le renforcement du code jusqu'à la détection des menaces en temps réel et l'attestation des applications. Guardsquare renforce la sécurité des applications mobiles tout au long du processus de développement.

Plus de 975 clients dans le monde entier issus de tous les secteurs d'activité font confiance à Guardsquare pour les aider à identifier les risques de sécurité et à protéger leurs applications mobiles et leurs SDK contre la rétro-ingénierie et la falsification dans un environnement de menaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guardsquare.com et sur LinkedIn.

A propos de VERIMATRIX

VERIMATRIX (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre le monde connecté plus sûr grâce à ses solutions de sécurité conviviales. Le groupe protège les contenus, les applications et les objets connectés en fournissant une sécurité intuitive, sans contrainte et entièrement orientée vers l'utilisateur. Les principaux acteurs du marché font confiance à VERIMATRIX pour protéger leurs contenus, notamment les films premium, le streaming sportif, les données financières et médicales sensibles, ainsi que les applications mobiles essentielles à leur activité. VERIMATRIX garantit une relation de confiance sur laquelle ses clients comptent pour fournir des contenus et des services de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. VERIMATRIX soutient ses partenaires en leur permettant d'accéder plus rapidement au marché et en les aidant à développer leur activité, à protéger leurs revenus et à gagner de nouveaux clients. Plus d’information sur www.verimatrix.com.