-

Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Integration von S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit S-RM, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für Intelligence und Cybersicherheit, und stärkt damit seine Fähigkeit, globale Kunden in den Bereichen Risikoresilienz, Incident Response und strategische Beratung zu unterstützen.

S-RM hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und bietet integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Cyberberatung, digitale Forensik, Incident Response, Unternehmensinformationen und Due Diligence vor Transaktionen. Das Unternehmen betreut Family Offices, Private-Equity-Gesellschaften, Fortune-500-Unternehmen und mittelständische Kunden aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Öl und Gesundheitswesen und bietet praxisorientiertes Cybersicherheitsmanagement sowie maßgeschneiderte Risikoplattformen. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Incident-Response-Service und fundierter Expertise im Bereich der Ermittlungen unterstützt S-RM Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und fundierte Entscheidungen in komplexen Umgebungen zu treffen.

„In einer Zeit, in der sich Bedrohungen ständig weiterentwickeln, müssen Unternehmen proaktiv statt reaktiv handeln“, erklärte Heyrick Bond Gunning, CEO von S RM. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting werden wir Unternehmen besser in die Lage versetzen, Bedrohungen zu antizipieren, Krisen zu bewältigen und Resilienz in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.“

„Effektive Führung erfordert heutzutage, komplexe Risiken in klare strategische Vorteile umzuwandeln“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Durch die Zusammenarbeit mit S-RM erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit und stellen sicher, dass unsere Kunden in einem zunehmend komplexen Umfeld geschützt, informiert und handlungsfähig sind.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting erweitert Zusammenarbeit mit Codezilla

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Codezilla, einem Unternehmen für kundenspezifische Softwareentwicklung mit Hauptsitz in Rumänien. Codezilla ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Softwareprodukte spezialisiert, die geschäftliche Herausforderungen durch einen multidisziplinären Ansatz lösen, der Softwareentwicklung mit fundiertem Marketing-Know-how kombiniert. Mit über...

Andersen Consulting baut Präsenz durch Zusammenarbeit mit Hilal Technology aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt einen Kooperationsvertrag mit Hilal Technology, um seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und KI zu stärken. Mit einer Präsenz in Bahrain, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman sowie Indien bietet Hilal Technology ein umfassendes Portfolio digitaler Infrastruktur- und Managed-Services in den Bereichen Cloud-Computing, Cybersicherheit, Enterprise-KI sowie Systemintegration. Das Ang...

Andersen Consulting erweitert digitale Transformationsfähigkeiten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt Kooperationsvertrag mit Neit Consulting, einem Unternehmen, das sich auf die Rationalisierung von Betriebsabläufen, Integration intelligenter Technologien und Beschleunigung der digitalen Reife für die Kunden konzentriert. Neit Consulting ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in der Tschechischen Republik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von ISO-zertifizierten IT- und Unternehmensberatungen in den Bereichen Data...
Back to Newsroom