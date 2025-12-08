Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Cybersicherheit durch die Integration von S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit S-RM, einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen für Intelligence und Cybersicherheit, und stärkt damit seine Fähigkeit, globale Kunden in den Bereichen Risikoresilienz, Incident Response und strategische Beratung zu unterstützen.

S-RM hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und bietet integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Cyberberatung, digitale Forensik, Incident Response, Unternehmensinformationen und Due Diligence vor Transaktionen. Das Unternehmen betreut Family Offices, Private-Equity-Gesellschaften, Fortune-500-Unternehmen und mittelständische Kunden aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Öl und Gesundheitswesen und bietet praxisorientiertes Cybersicherheitsmanagement sowie maßgeschneiderte Risikoplattformen. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Incident-Response-Service und fundierter Expertise im Bereich der Ermittlungen unterstützt S-RM Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und fundierte Entscheidungen in komplexen Umgebungen zu treffen.

„In einer Zeit, in der sich Bedrohungen ständig weiterentwickeln, müssen Unternehmen proaktiv statt reaktiv handeln“, erklärte Heyrick Bond Gunning, CEO von S RM. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting werden wir Unternehmen besser in die Lage versetzen, Bedrohungen zu antizipieren, Krisen zu bewältigen und Resilienz in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.“

„Effektive Führung erfordert heutzutage, komplexe Risiken in klare strategische Vorteile umzuwandeln“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Durch die Zusammenarbeit mit S-RM erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit und stellen sicher, dass unsere Kunden in einem zunehmend komplexen Umfeld geschützt, informiert und handlungsfähig sind.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

