A família de medidores de eletricidade SICONIA AMI2.0 da Sagemcom obtém a certificação da Measurement Canada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Sagemcom, líder global em soluções inteligentes de medição de eletricidade, água e gás, anunciou que sua última geração de medidores de eletricidade Siconia (2S, 12S e 25S) recebeu a aprovação de tipo da Measurement Canada, confirmando a conformidade com as normas canadenses de precisão e confiabilidade de medição. Com essa certificação, os medidores Siconia podem ser adotados por concessionárias em todo o Canadá para suas implantações AMI.

A plataforma de medidores Siconia oferece ampla modularidade em tecnologias de comunicação e Grid Edge Intelligence (inteligência na borda da rede elétrica) integrada. Ela foi projetada de acordo com os principais padrões da indústria, permitindo interoperabilidade perfeita com um amplo ecossistema de parceiros de tecnologia.

Principais recursos e benefícios:

Pronta para a AMI 2.0: permite análises avançadas de dados com IA, configuração remota e gestão dinâmica de tarifas.

Consciência situacional de DER: detecta e gerencia recursos como painéis solares fotovoltaicos e carregadores de veículos elétricos.

Maior eficiência operacional: monitoramento em tempo real e recursos remotos reduzem visitas em campo e custos operacionais.

Design preparado para o futuro: arquitetura escalável para atender às necessidades em evolução das concessionárias e requisitos regulatórios.

Maior segurança para as concessionárias: evita retroalimentação de DER nas linhas de energia durante e após interrupções, além de mitigar a degradação da qualidade da energia causada por geradores assíncronos de corrente alternada.

“Conseguir a certificação da Measurement Canada é um marco importante para a Sagemcom North America e para nossos parceiros do setor de serviços públicos”, disse Kamal Jiddane, diretor administrativo da Sagemcom. “Nossos medidores inteligentes avançados permitem que as concessionárias forneçam serviços de energia seguros, confiáveis e eficientes, ao mesmo tempo em que desbloqueiam todo o potencial da AMI 2.0. Com diversas opções de conectividade, as concessionárias podem implementar soluções com confiança, atendendo às exigências de hoje e se preparando para os desafios de amanhã.”

Para saber mais sobre os medidores inteligentes certificados e as soluções AMI 2.0 da Sagemcom, visite www.sagemcom.com.

Sobre a Sagemcom

Em todo o mundo, graças às soluções inovadoras projetadas e desenvolvidas por suas equipes, a Sagemcom oferece ao maior número possível de pessoas acesso à Internet de banda larga, entretenimento e fornecimento de energia gerenciada. Desde janeiro de 2022, como uma “empresa orientada por propósito”, a Sagemcom garante que a concepção, a construção e o uso dessas soluções sejam sustentáveis e cumpram os compromissos ambientais e sociais conhecidos e compartilhados por todas as suas equipes, parceiros e partes interessadas. Líder tecnológica em seus mercados, a Sagemcom tem 30% de seu capital pertencente aos funcionários, alcançou um faturamento superior a € 2,3 bilhões em 2024 e é lucrativa desde a sua fundação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.