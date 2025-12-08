Un nuevo distribuidor de Toshiba presta servicios a organizaciones de Trinidad y Tobago

LAKE FOREST, California, y PUERTO ESPAÑA, Trinidad y Tobago--(BUSINESS WIRE)--Toshiba America Business Solutions firmó un acuerdo con Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd., distribuidor de tecnología B2B de Trinidad y Tobago.

El nuevo distribuidor de Toshiba, Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd., proveerá la tecnología B2B del fabricante a empresas públicas y privadas de Trinidad y Tobago. #TeamToshiba Share

El acuerdo autoriza a Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd. a comercializar las galardonadas impresoras multifunción (MFP) e‑STUDIO™ de Toshiba, así como impresoras de etiquetas y recibos junto con sus insumos y accesorios para empresas públicas y privadas en todo Trinidad y Tobago. Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd. también brindará servicio técnico y soporte a sus clientes en el país.

Fundada en 1987, Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd. presta servicios principalmente al sector gubernamental de Trinidad y Tobago. Asimismo, provee tecnología B2B a otros sectores clave del mercado del país, especialmente salud, banca y finanzas, y educación primaria, secundaria y superior.

“Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd. es un distribuidor B2B consolidado, respetado y exitoso en Trinidad y Tobago, y nos complace colaborar con ellos”, afirmó Adrian Fuentes, vicepresidente de ventas internacionales de Toshiba America Business Solutions. “El equipo internacional de Toshiba espera con gran interés trabajar junto a Roopnarine Rampaul y su equipo para satisfacer las necesidades de gestión documental y de impresión de etiquetas y recibos de las organizaciones del país”.

“Estamos muy entusiasmados con trabajar con un proveedor de tecnología tan destacado e innovador como Toshiba”, señaló Roopnarine Rampaul, presidente y director general de Busy Business Systems and Equipment (Rental) Ltd. “Los profesionales de TI con los que hablamos coinciden en la necesidad de soluciones prácticas para el flujo de trabajo de impresión, y Toshiba sin duda responde a esa necesidad”.

Haga clic para compartir en X: Un nuevo distribuidor de Toshiba presta servicios a organizaciones de Trinidad y Tobago

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions es líder en innovación de soluciones que permiten a las personas desempeñarse con eficiencia y eficacia en su entorno de trabajo. Atendiendo a profesionales en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, Toshiba ofrece sistemas, servicios y suscripciones seguros y sostenibles para imprimir, administrar y mostrar mejor la información. Toshiba se centra en sus clientes y sus comunidades, está comprometida con la sostenibilidad y ostenta el reconocimiento como una de las empresas más sostenibles del Wall Street Journal Top 100 . Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a Toshiba en LinkedIn, X (Twitter) y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.