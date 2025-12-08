Pink Changing Lives®: A Mary Kay megalapítja a 11. óvodát Srí Lankán, ezzel az álmot ezernyi új kezdetté varázsolja

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., a nők társadalmi szerepvállalásának globális bajnoka, a Pink Changing Lives® programján keresztül a rózsaszín segítségével hívja fel a figyelmet a rákkutatást elősegítő, életet megváltoztató programokra, támogatja a családon belüli erőszak túlélőit, óvja bolygónk legértékesebb erőforrásait, és olyan lehetőségeket teremt, amelyek segítik a nőket és családjaikat a boldogulásban. 1996 óta a sokoldalú Pink Changing Lives® program több mint 230 millió dollár pénzbeli és természetbeni adományt adományozott a különböző közösségekben élő nők és családjaik életének javítására szerte a világon.

Németországban a Mary Kay hosszú ideje partneri viszonyt ápol a Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation alapítvánnyal, amelynek keretében 10 iskola építését, illetve felújítását támogatták Afrikában, most pedig Srí Lankán egy iskola felavatásával terjesztik ki globális jelenlétüket Dél-Ázsiára.

Nemrégiben a Mary Kay Germany és a FLY & HELP végrehajtotta a 11. Mary Kay iskola felújítását, új fejezetet nyitva a kora gyermekkori nevelésben egy Dankotuwa nevű kisvárosban, Srí Lanka északnyugati tartományában. Ez a felújított óvoda felavatásával, amely mintegy 50, 3 és 5 év közötti gyermeket fog ellátni, jelentős lépést jelent az oktatáshoz való hozzáférés javítása felé a világ legelmaradottabb régióiban és országaiban.

A Puttalam körzetben található Dankotuwa régóta küzd a mélyszegénységgel, a korlátozott infrastruktúrával és a minőségi kora gyermekkori neveléshez való hozzáférés hiányával. Ez idáig több mint 35 óvodáskorú gyermek járt egy szerkezetileg nem biztonságos épületben órákra. A felújított létesítmény most 50 gyermek befogadására alkalmas, két tanteremmel, mosdókkal és játszótérrel ellátott, biztonságos, gondoskodó és fenntartható tanulási környezetet biztosít.

A Srí Lanka-i kormány hivatalosan elismerte az iskolát, vállalva, hogy képzett tanárokat biztosít és fedezi a folyamatban lévő működési költségeket. Emellett a kormány telket is adományozott az építkezéshez, hangsúlyozva a régió hosszú távú oktatási fejlesztésének támogatását.

Ez a kezdeményezés a Hemas Holdings PLC-vel kötött partnerségnek és a nagylelkű, 42 000 euró értékű finanszírozásnak köszönhetően valósulhatott meg. Az építkezés rekordidő alatt befejeződött, az iskola felavatására 2025. szeptember 23-án, kedden került sor egy szívhez szóló ünnepségen, amelyen Elke Kopp, a Mary Kay Germany vezérigazgatója, Reiner Meutsch, a FLY & HELP alapítója, valamint 31 független Mary Kay értékesítési igazgató is részt vett.

Elke Kopp, a Mary Kay Germany vezérigazgatója a következőket mondta a megnyitón: „A gyerekek arcán látható öröm ékes emlékeztetője annak, hogy miért is tesszük, amit teszünk. Az oktatás teremti meg a lehetőségeket, és a Mary Kay-nél büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan projektet támogatunk, amely nemcsak a gyermekeket, hanem egész családokat és közösségeket is felemel és felhatalmaz Dankotuwában. Ez a kezdeményezés létfontosságú részét képezi azon elkötelezettségünknek, hogy mind a társadalmi hatást, mind a gazdasági fenntarthatóságot előmozdítsuk Srí Lanka népe számára, és olyan tartós változást idézzük elő, amely elősegíti a jövő generációinak boldogulását.”

Reiner Meutsch, egy utazásszervező cég korábbi ügyvezető partnere, irodai asztalát egy kisrepülőgép pilótafülkéjére cserélte – miközben számtalan ember életét változtatta meg. 2010 januárjában ő lett a tizedik német, aki kisrepülőgéppel körberepülte a világot, meglátogatva a ghánai, ruandai, indiai, indonéziai és brazil segélyprojekteket. Ezen és sok más projekt támogatására Meutsch 2009-ben megalapította a Reiner Meutsch Foundation FLY & HELP alapítványt azzal a küldetéssel, hogy hozzáférést biztosítson a gyermekek számára az oktatáshoz. Adományok és partnerségek révén az alapítvány a világ fejlődő országaiban alapít iskolákat.

„Életem nagy részét üzleti utazásokkal töltöttem, a turizmusra és a különféle desztinációkra összpontosítva” – árulta el Meutsch. „Azonban számos ilyen gyönyörű hely mögött olyan gyerekeket láttam, akik oktatás vagy lehetőségek nélkül nőttek fel. Ez inspirált a cselekvésre – hogy segítsek iskolákat alapítani és egy jobb jövő kapuit megnyitni. Minden egyes új iskola nem csupán egy épület – hanem egy igazi kezdet, és rendkívül hálás vagyok, hogy a Mary Kay-jel együttműködésben még több gyermeknek hozhatjuk el ezeket a kezdeteket világszerte.”

A megnyitón egy emléktáblát avattak fel a jelen lévő német és svájci Mary Kay (Mary Kay Germany és Switzerland) 31 vezető értékesítési igazgatójának tiszteletére. Az emléktáblán a következő felirat olvasható:

A Mary Kay Németország és független értékesítési igazgatóik 2025. szeptember 23-i Piyawara Matikotuwa óvodai látogatásának tiszteletére.

Az UNESCO Global Education Monitoring Report jelentése szerint 2024 októberében 251 millió gyermek és fiatal nem járt iskolába. Ez az óvoda több mint csupán egy épület – ez a lehetőségek tárháza a dankotuwai gyermekek és családok számára. A korai oktatáshoz való hozzáférés biztosításával a projekt felhatalmazza a szülőket a munkavállalásra, lehetővé teszi az idősebb testvérek számára, hogy iskolába járjanak, és lefekteti egy fényesebb jövő alapjait.

Ha többet szeretne megtudni a Mary Kay Pink Changing Lives® erőfeszítéseiről világszerte, olvassa el a legfrissebb 2025 Sustainability Report jelentést.

Amit a Mary Kay-ről tudni érdemes

A kezdeti „üvegplafont” áttörő úttörők egyike, Mary Kay Ash 1963-ban Texasban alapította meg álmai szépségmárkáját egyetlen céllal: hogy gazdagítsa a nők életét. Ez az álom azóta egy globális vállalattá nőtte ki magát, amely több mint 40 piacon, több millió független értékesítési tanácsadóval van jelen. Több mint 60 éve a Mary Kay lehetőséget nyújt a nőknek arra, hogy meghatározzák saját jövőjüket az oktatás, mentorálás, érdekképviselet és innováció révén. A Mary Kay elkötelezett amellett, hogy befektessen a szépségipar mögötti tudományba, és élvonalbeli bőrápolási termékeket, dekorkozmetikumokat, táplálékkiegészítőket és parfümöket gyártson. A Mary Kay hisz abban, hogy meg kell óvnunk bolygónkat a jövő generációi számára, támogatja a rák által érintett és családon belüli erőszakot elszenvedő nőket, valamint bátorítja a fiatalokat álmaik követésére. Tudjon meg többet: marykayglobal.com. Kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on, a LinkedIn-en, vagy az X-en.

Amit a Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation-ről tudni érdemes

Ami Meutsch világ körüli útja során öt iskolai projekttel kezdődött, mára globális mozgalommá nőtte ki magát. Ez idáig a FLY & HELP 1000-nél is több iskolai projektet valósított meg, mintegy 50 millió eurót fektetve be oktatási lehetőségek megteremtésébe több ezer gyermek számára Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. További információk és adományozási lehetőségek az alapítvány weboldalán találhatók: www.fly-and-help.de.

