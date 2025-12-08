SICONIA AMI2.0-elektriciteitsmeterfamilie van Sagemcom behaalt certificering van Measurement Canada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sagemcom, een wereldleider in slimme oplossingen voor elektriciteits-, water- en gasmeting, heeft aangekondigd dat de nieuwste generatie Siconia-elektriciteitsmeters (2S, 12S en 25S) typegoedkeuring heeft ontvangen van Measurement Canada. Dit bevestigt de naleving van de Canadese standaarden voor meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. Met deze certificering kunnen Siconia-meters door nutsbedrijven in heel Canada worden gebruikt voor hun AMI-implementaties.

Het Siconia-meterplatform biedt uitgebreide modulariteit in communicatietechnologieën en geïntegreerde Grid Edge Intelligence. Het is ontworpen volgens toonaangevende industrienormen en maakt naadloze interoperabiliteit met een breed ecosysteem van technologiepartners mogelijk.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.