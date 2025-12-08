-

SICONIA AMI2.0-elektriciteitsmeterfamilie van Sagemcom behaalt certificering van Measurement Canada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sagemcom, een wereldleider in slimme oplossingen voor elektriciteits-, water- en gasmeting, heeft aangekondigd dat de nieuwste generatie Siconia-elektriciteitsmeters (2S, 12S en 25S) typegoedkeuring heeft ontvangen van Measurement Canada. Dit bevestigt de naleving van de Canadese standaarden voor meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. Met deze certificering kunnen Siconia-meters door nutsbedrijven in heel Canada worden gebruikt voor hun AMI-implementaties.

Het Siconia-meterplatform biedt uitgebreide modulariteit in communicatietechnologieën en geïntegreerde Grid Edge Intelligence. Het is ontworpen volgens toonaangevende industrienormen en maakt naadloze interoperabiliteit met een breed ecosysteem van technologiepartners mogelijk.

