iFITとF45トレーニング、デジタルとスタジオフィットネスをつなぐグローバル提携を発表

ユタ州パークシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コネクテッドフィットネス、コンテンツ、機器分野のグローバルリーダーであるiFITと、世界をリードするフィットネスコミュニティ兼フランチャイズであるF45トレーニングは本日、新たなグローバルパートナーシップを発表しました。この提携により、自宅でのデジタルトレーニングとスタジオでのコミュニティフィットネスをシームレスに統合し、会員体験を再定義します。

12月8日開始となる本コラボレーションは、F45トレーニングの世界最高水準の高強度機能的トレーニング手法と、iFITの没入型ワークアウト制作能力および広範なグローバルプラットフォームを融合させます。

統合型フィットネス連携

この戦略的提携は、両プラットフォームのエンゲージメントを促進するために設計された二つの主要な柱に基づいて構築されています：

プレミアムデジタルコンテンツへのアクセス： iFITは、F45トレーニングの代表的な機能的ホームワークアウトを厳選したコレクションをライセンス供与し、グローバルストリーミングプラットフォームで提供します。これにより、F45の高評価を得た結果重視のプログラムが、iFITの専用サブスクライバーベースに即時提供されます。

iFITは、F45トレーニングの代表的な機能的ホームワークアウトを厳選したコレクションをライセンス供与し、グローバルストリーミングプラットフォームで提供します。これにより、F45の高評価を得た結果重視のプログラムが、iFITの専用サブスクライバーベースに即時提供されます。 独占共同制作シリーズ：F45トレーニングとiFITは、新たなダイナミックな自宅用ワークアウトコンテンツを共同制作します。この提携により、F45の著名なプログラム開発ノウハウとiFITの没入型コンテンツ制作技術が融合し、双方のユーザー層に向けたデジタルトレーニング体験を向上させます。

スタジオへの道：対面トレーニングの実現

この提携により、デジタルユーザーを世界中のF45トレーニングスタジオへ誘導する強力なインセンティブが導入されます。2026年1月8日より、対象となるiFIT加入者がF45共同制作の自宅用ワークアウトを成功裏に完了すると、その月に利用可能なスタジオでのF45トレーニングクラス1回分が無料で利用可能になります。対象となるiFIT加入者は、月に1回、無料のF45トレーニングクラスを利用できます。

「これはフィットネス業界におけるゲームチェンジャーであり、デジタルコンテンツとスタジオ体験が排他的な関係ではないことを決定的に証明しています」と、iFITのサブスクリプション＆コンテンツ最高責任者ジェレミー・マッカーティ氏は述べました。「当社の会員は活動的で健康意識が高い層です。約40%の加入者が外部ジムやスタジオの会員権を保持していることを把握しています。F45スタジオのエネルギーをシームレスに体験できる道筋を提供することで、当社の価値提案を強化すると同時に、高い意欲を持つ新規会員を世界中のF45店舗に直接送り込んでいるのです。」

「iFITとの提携により、F45トレーニングは現代のアスリートが存在する場所（自宅、外出先、スタジオ）で彼らと出会うことが可能になります」と、F45トレーニングの親会社であるFITハウス・オブ・ブランズの最高執行責任者、ライアン・メイズ氏は述べました。「この提携は当社ブランドの大胆な拡張であり、iFITの巨大なプラットフォームを活用して認知度を高め、世界クラスの機能的トレーニングプログラムをアピールし、アクティブで体系的なユーザー層を熱心な長期的なF45トレーニングスタジオ会員へと転換するものです。」

iFITについて

iFIT株式会社は、フィットネステクノロジーのグローバルリーダーとして、人々のより長く健康的な生活を支援するコネクテッドフィットネスの先駆者です。世界中に600万人以上のアスリートコミュニティを擁するiFITは、自宅、外出先、ジムにおいて没入型でパーソナライズされたワークアウト体験を提供します。独自のソフトウェア、革新的なハードウェア、魅力的なコンテンツからなる包括的なエコシステムを基盤とするiFITプラットフォームは、ノルディックトラック、プロフォーム、フリーモーション、iFITアプリといったブランド群を通じてフィットネスを生き生きと実現します。有酸素運動や筋力トレーニングから回復まで、iFITはフィットネス旅路のあらゆる段階にあるアスリートを支援します。詳細はiFIT.comをご覧ください。

FITについて

機能的インスパイアードトレーニング（FIT）ハウズ・オブ・ブランズは、55カ国以上に1,500以上のスタジオネットワークを有するグローバルフィットネスフランチャイズ企業です。FITはフランチャイジーに対し、以下の自社ブランド群において実績あるビジネスモデル、運営支援、体系的なトレーニングプログラムを提供します：

F45トレーニング：機能的フィットネスの世界的リーダーであり、筋力、有酸素運動、科学的に裏付けられたプログラムを組み合わせた45分間のチームベースのワークアウトを提供。筋力向上、持久力向上、長寿促進を実現します。

FS8：FS8はピラティス、トーン、ヨガをシームレスに融合した低負荷ワークアウトです。科学的に裏付けられた8つの要素に基づき、筋力・柔軟性・メンタルウェルビーイングの向上を目的としています。ダイナミックでありながら回復効果も兼ね備えた体験は、包括的でコミュニティ主導の環境において、フィットネスに新たな視点をもたらします。

VAURAピラティス：没入型環境で精密性とアスレチックトレーニングを融合した、感覚を駆り立てるリフォーマーピラティス体験です。ネオンライト、鏡張りの天井、アップビートな音楽が、身体と心に活力を与え、効果的であると同時にパワフルに感じられるワークアウトを実現します。

リカバリー：回復とパフォーマンスを最適化するために設計された、冷水浴、赤外線サウナ、パーカッション療法を含む一連のソリューションです。

FITは、人々がより良く動き、より強く感じ、より長く生きることを可能にする、持続可能で拡張性のあるグローバルフランチャイズネットワークの構築に取り組んでいます。詳細はwww.functionalinspiredtraining.comをご覧いただくか、LinkedIn（@FunctionalInspiredTraining）およびYouTube（@FunctionalInspiredTraining）でフォローしてください。

