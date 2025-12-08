Pink Changing Lives®：Mary Kay在斯里蘭卡建成第11所幼稚園，讓一個夢想化作數千個新起點

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球女性賦權的宣導者Mary Kay Inc.透過其Pink Changing Lives®計畫，將粉色力量轉化為公益行動力，旨在提高公眾意識、募集資金，以支援一系列改變人生的公益計畫，包括推進癌症研究、幫助家庭暴力倖存者、保護地球最珍貴的資源，以及創造能讓女性和她們的家人蓬勃發展的機會。自1996年以來，這一多元化的Pink Changing Lives®計畫已累計捐贈超過2.3億美元的資金和實物，用於改善全球各地社群中女性及其家人的生活。

在德國，Mary Kay與Reiner Meutsch FLY & HELP Foundation擁有長期的合作關係，已在非洲支援建設或翻新了10所學校。如今，雙方將全球影響力擴大至南亞，在斯里蘭卡落成了一所新學校。

近日，Mary Kay Germany與FLY & HELP完成了第11所 Mary Kay學校的翻新，為斯里蘭卡西北省小鎮Dankotuwa的幼稚教育開啟了新篇章。這所翻新後的幼稚園將為約50名3至5歲的兒童提供服務，代表在全球部分教育資源最匱乏的地區和國家，Mary Kay在推進教育普及方面邁出了重要一步。

Dankotuwa位於Puttalam區，長期面臨極端貧困、基礎建設薄弱以及優質幼稚教育資源匱乏的問題。在此之前，超過35名學齡前兒童只能在一棟結構不安全的建築裡上課。而翻新後的校園如今提供了安全、溫馨且永續的學習環境，配備兩間教室、廁所和一個操場，設施一應俱全，可容納50名兒童就讀。

斯里蘭卡政府已正式肯定這所學校，承諾將派遣合格教師，並承擔幼稚園的日常營運費用。此外，政府還捐贈了建校用地，彰顯了對該地區長期教育發展的支援。

這一公益措施離不開與Hemas Holdings PLC的合作，以及總計4.2萬歐元的慷慨資助。工程以創紀錄的速度完工，學校落成典禮於2025年9月23日（週二）隆重舉行。Mary Kay Germany總經理Elke Kopp、FLY & HELP創辦人Reiner Meutsch以及31位Mary Kay獨立銷售總監出席了這場溫馨感人的典禮。

Elke Kopp 以Mary Kay Germany總經理的身分在落成典禮上分享了她的感受：「今天看到孩子們臉上洋溢的喜悅，讓我深刻地體會到這份事業的意義所在。教育是機會的基石，Mary Kay很驕傲能支援這樣一個專案，它不僅能嘉惠Dankotuwa的兒童，更為當地所有家庭和社群帶來積極改變。這項措施是我們致力於為斯里蘭卡人民帶來社會影響力和經濟永續發展的重要組成部分，旨在創造持久的改變，協助子孫後代繁榮發展。」

Reiner Meutsch曾是一家旅遊營運商的管理合夥人，他曾離開辦公桌，走進小型飛機的駕駛艙——而這一決定改變了無數人的人生。2010年1月，他成為第十位駕駛小型飛機環遊世界的德國人，沿途探訪了迦納、盧旺達、印度、印尼和巴西的多個援助專案。為了支援這些專案及更多公益事業，Meutsch于2009年創立了Reiner Meutsch Foundation FLY & HELP，其使命是讓兒童獲得受教育的機會。透過捐贈與合作，該基金會在世界各地的開發中國家建設學校。

Meutsch表示：「我一生中大部分時間都在為工作旅行，專注於旅遊業和旅遊目的地。但在許多地方的美景背後，我看到孩子們在沒有教育、沒有機會的環境中成長。正是這一點激勵我採取行動，協助建設學校，為他們打開通往更美好未來的大門。每一所新學校都不僅僅是一棟建築，更是一個真正的起點。我非常榮幸能與Mary Kay合作，為全球更多兒童帶來這些新起點。」

典禮上還揭幕了一塊紀念牌匾，以表揚出席開幕式的31位德國和瑞士Mary Kay頂尖銷售總監。牌匾上寫道：

謹此向Mary Kay Germany及其獨立銷售總監于2025年9月23日到訪Piyawara Matikotuwa幼稚園表示敬意和感謝。

根據聯合國教科文組織(UNESCO)《全球教育監測報告》，截至2024年10月，全球有2.51億兒童和青少年失學。這所幼稚園不僅僅是一棟建築，更是Dankotuwa兒童和家庭的希望燈塔。透過提供幼稚教育，該計畫讓父母能夠安心工作，讓年長的兄弟姐妹有機會上學，並為孩子們更光明的未來奠定基礎。

如欲瞭解更多關於Mary Kay Pink Changing Lives®全球公益行動的資訊，可查閱《2025年永續發展報告》中的最新影響力資料。

