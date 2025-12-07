-

台灣原創SNQ認證機制躍上國際 攜手ICHOM引領亞太醫療品質標準

台北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在台灣推動28年的SNQ國家品質標章，12月6日在「亞太醫療品質年會」上，由總召集人陳維昭，與國際健康照護成效評估聯盟（ICHOM）執行長布萊特（Jennifer L. Bright）簽署合作協議。台灣原創的SNQ品質認證機制，正式成為ICHOM亞洲第一個合作夥伴。

透過此次合作，SNQ將已發展成熟的品質認證機制，更進一步結合ICHOM知名的「病人回報成果量測」（PROMs）標準，讓本土醫療品質系統與國際標準接軌，不但能提升台灣醫療品質的國際曝光度，並使台灣醫界共同成就的SNQ醫療品質認證，在全球展現更大影響力。

陳維昭表示，台灣醫療28年來歷經SNQ國家品質標章機制，水準持續提高，與國際趨勢並進，此次和ICHOM合作，SNQ的經驗與方法能給更多國際醫療體系參考，並使獲SNQ標章的團隊被世界看見。

SNQ累計2,900件認證 打造台灣最具代表性的品質體系

自1998年創立至今，SNQ已完成超過2,900件跨領域認證，涵蓋特色醫療、醫事服務、管理、護理、長照與社區服務等。SNQ匯聚百位以上醫界專家，以「結構→過程→結果」三階段制度嚴格把關，參賽團隊自我要求與國際標竿數據對齊，從中選出代表亞洲水準第一的銀獎、全球水準第一的金獎。

28年來，台灣醫療團隊執行包括肝臟移植、胰臟癌手術、顱顏重建、心房顫動、重症照護，甚至罕見疾病基因治療等，共計16件經SNQ評選達到國際領先，成為全球醫療品質標竿，並促使多項治療流程納入教科書，改寫全球標準治療指引。

亞太區首選策略合作夥伴—IBMI SNQ

目前ICHOM所推動的PROMs，以全球病人回饋成果量測為核心工具，蒐集標準化問卷以理解病人對生活品質、功能恢復的主觀感受。這項量測指標已有超過四十國採用，包括美國Mayo Clinic及Johns Hopkins、新加坡綜合醫院（SGH）等全球頂尖醫學中心。2024年起，全球市場研究機構Statista更與ICHOM建立知識合作關係，使PROMs成為美國《新聞週刊》（Newsweek）全球最佳醫院排名的重要衡量基礎。

國際頂尖醫院齊聚台灣 談AI時代醫療品質新趨勢

結合2025台灣醫療科技展的「亞太醫療品質年會」，齊聚全球一流醫界專家，包括來自Newsweek全球最佳醫院評比委員會主席Dr. David Bates、世界醫師會與歐洲私立醫院聯盟、入選全球最佳醫院的東京大學附設醫院、新加坡綜合醫院、史丹佛大學，以及國內台中榮總、台北榮總、台大醫院、三軍總醫院、中國附醫、台北關渡醫院等代表，聚焦AI時代的醫療品質演進，討論以病人為核心的醫療成效衡量，如何成為全球新趨勢。

Contacts

Joy Wan, IBMI SNQ
Email: joycwan@snq.com.tw

Industry:

The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

Release Versions
Chinese Traditional

Contacts

Joy Wan, IBMI SNQ
Email: joycwan@snq.com.tw

More News From The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

亞太最大「台灣醫療科技展」11/30登場，聚焦全球AI醫療最新應用

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亞太最具規模的醫療盛會「台灣醫療科技展」邁入第7屆，11月30日～12月3日在台北南港展覽館一館登場。台灣醫療科技展年度規模創新高，展出機構達650家，展位上看2,300個，共吸引超過1,000名國際買家、百位海外醫院院長專程抵台商洽合作；線上全球醫療採購網更將舉辦超過500場媒合會，連結波蘭、捷克、馬來西亞、印度、越南、印尼、菲律賓、新加坡、中東等全球夥伴，與台灣業者採購交流。 2023年全球迎來一股AI科技浪潮，其中，智慧醫療成為AI科技發展的重要領域，吸引全球科技巨擘加入。放眼全球，台灣是智慧醫療的寶地，因為台灣掌握許多關鍵技術優勢，不僅具備AI晶片設計與系統整合能力，全球超過9成AI伺服器是台灣製造，驅動巨量算力的關鍵元件──半導體供應更是舉足輕重。 本次盛會將呈現台灣資通訊產業如何用AI提高醫院管理和服務效率，並透過訓練模型所需的強大運算能力，解決醫療環境的痛點和困境。例如，運用AI生成病歷報告、影像判讀、輔助疾病診斷，甚或針對住院、手術或加護病房的風險提出預警等，讓臨床第一線團隊更專注在...

疫情下亞太唯一規模持續成長

台北，台灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球經歷兩年疫情肆虐，加速醫療數位轉型包括AI、遠距、無接觸、行動醫療到精準健康，都是各國積極佈署重點!台灣五年前透過台灣醫療科技展平台，掌握關鍵契機，領先科技與醫療合作，啟動數位醫療創新應用，成為亞太醫療轉型樞紐! 第五屆台灣醫療科技展，今日(12/02)正式開展，本屆超過800家台灣國內外機構展出，不僅有台灣頂尖醫療機構以及廣達、緯創、華碩、宏碁、友達、群創、台達電等科技大廠；國際科技巨擘包括：英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)、因美納(Illumina)、3M、西門子(Simens/ Varian)、羅氏(Roche)、美超微電腦(Supermicro)共同加入，展示與台灣深度合作的成果。是亞太2021疫情中唯一規模成長的醫療展。 隨著全球基因、體學、人工智慧、雲端到通訊等新科技朝夕躍進，醫療健康體系正迎向前所未有的高速進化新時代！2021台灣醫療科技展，將帶全球看到台灣醫療、電子資通訊與生技的跨域結合，包括半導體、AI以及面板等獨特科技優勢如何驅動應用醫療場域的大變革! 除了四天現場實體展會，...

台灣AI、IoT、Sensor、8K、5G關鍵技術 助全球疫後加速數位醫療轉型

台北--(BUSINESS WIRE)--ICT giants and hospitals will exhibit healthcare solutions powered by AIoT, bio-sensor, 8K image tech and 5G at the Healthcare+ Expo Taiwan 2020....
Back to Newsroom