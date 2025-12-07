台灣原創SNQ認證機制躍上國際 攜手ICHOM引領亞太醫療品質標準

台北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在台灣推動28年的SNQ國家品質標章，12月6日在「亞太醫療品質年會」上，由總召集人陳維昭，與國際健康照護成效評估聯盟（ICHOM）執行長布萊特（Jennifer L. Bright）簽署合作協議。台灣原創的SNQ品質認證機制，正式成為ICHOM亞洲第一個合作夥伴。

透過此次合作，SNQ將已發展成熟的品質認證機制，更進一步結合ICHOM知名的「病人回報成果量測」（PROMs）標準，讓本土醫療品質系統與國際標準接軌，不但能提升台灣醫療品質的國際曝光度，並使台灣醫界共同成就的SNQ醫療品質認證，在全球展現更大影響力。

陳維昭表示，台灣醫療28年來歷經SNQ國家品質標章機制，水準持續提高，與國際趨勢並進，此次和ICHOM合作，SNQ的經驗與方法能給更多國際醫療體系參考，並使獲SNQ標章的團隊被世界看見。

SNQ累計2,900件認證 打造台灣最具代表性的品質體系

自1998年創立至今，SNQ已完成超過2,900件跨領域認證，涵蓋特色醫療、醫事服務、管理、護理、長照與社區服務等。SNQ匯聚百位以上醫界專家，以「結構→過程→結果」三階段制度嚴格把關，參賽團隊自我要求與國際標竿數據對齊，從中選出代表亞洲水準第一的銀獎、全球水準第一的金獎。

28年來，台灣醫療團隊執行包括肝臟移植、胰臟癌手術、顱顏重建、心房顫動、重症照護，甚至罕見疾病基因治療等，共計16件經SNQ評選達到國際領先，成為全球醫療品質標竿，並促使多項治療流程納入教科書，改寫全球標準治療指引。

亞太區首選策略合作夥伴—IBMI SNQ

目前ICHOM所推動的PROMs，以全球病人回饋成果量測為核心工具，蒐集標準化問卷以理解病人對生活品質、功能恢復的主觀感受。這項量測指標已有超過四十國採用，包括美國Mayo Clinic及Johns Hopkins、新加坡綜合醫院（SGH）等全球頂尖醫學中心。2024年起，全球市場研究機構Statista更與ICHOM建立知識合作關係，使PROMs成為美國《新聞週刊》（Newsweek）全球最佳醫院排名的重要衡量基礎。

國際頂尖醫院齊聚台灣 談AI時代醫療品質新趨勢

結合2025台灣醫療科技展的「亞太醫療品質年會」，齊聚全球一流醫界專家，包括來自Newsweek全球最佳醫院評比委員會主席Dr. David Bates、世界醫師會與歐洲私立醫院聯盟、入選全球最佳醫院的東京大學附設醫院、新加坡綜合醫院、史丹佛大學，以及國內台中榮總、台北榮總、台大醫院、三軍總醫院、中國附醫、台北關渡醫院等代表，聚焦AI時代的醫療品質演進，討論以病人為核心的醫療成效衡量，如何成為全球新趨勢。