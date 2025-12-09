Outpost24 acquiert Infinipoint pour soutenir son entrée sur le marché de l’accès Zero Trust pour les utilisateurs

STOCKHOLM & PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Outpost24, leader dans la gestion de l’exposition aux risques et la sécurité des identités, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Infinipoint, spécialiste de l'identité des terminaux, de la validation de la posture et de l'accès sécurisé pour les utilisateurs. Cette acquisition marque l'entrée d'Outpost24 sur le marché de l'Accès Zero Trust pour les utilisateurs et renforce sa division dédiée à la sécurité des identités, Specops, en posant les bases d'une approche unifiée évaluant à la fois l'utilisateur et le terminal avant toute autorisation d'accès.

À mesure que les organisations renforcent leurs stratégies Zero Trust, l’authentification ne suffit plus. La MFA et le SSO confirment l’identité de l’utilisateur, mais ne valident pas la sécurité du terminal utilisé. Dans des environnements hybrides où employés, sous-traitants et partenaires s’appuient sur un mélange d’appareils gérés et non gérés, cette lacune est devenue une source majeure de risques. Garantir que seuls des terminaux sécurisés et conformes puissent accéder aux systèmes critiques est désormais essentiel pour réduire l’usage frauduleux des identifiants, empêcher les mouvements latéraux et répondre aux exigences de conformité réglementaire.

Les organisations bénéficieront des atouts combinés de l’authentification inégalée de Specops et de l’expertise d’Infinipoint en identité et posture des terminaux, leur offrant une approche unifiée et contextuelle de l’accès utilisateur. Elles pourront ainsi évaluer à la fois la confiance accordée à l’utilisateur et celle accordée au terminal au moment de l’accès, renforçant l’adoption du Zero Trust tout en améliorant la conformité et l’efficacité opérationnelle. Cela sera rendu possible grâce aux capacités uniques d’Infinipoint en matière de libre-service et d’auto-remédiation, pour tout type de terminal et avec n’importe quel fournisseur d’identité.

« Avec l’intégration stratégique des capacités uniques d’Infinipoint à la plateforme Specops, nous établissons une nouvelle référence en matière d’accès Zero Trust pour les utilisateurs, grâce à une couche de sécurité holistique qui valide chaque tentative d’accès à la fois du côté de la personne et de son terminal », déclare Ido Erlichman, CEO d’Outpost24. « Cette acquisition renforce notre portefeuille de solutions de sécurité des identités et soutient notre stratégie visant à aider nos clients à réduire les risques à chaque étape du parcours d’accès. »

Shirona Partem, Directrice générale de Specops, ajoute : « Pour de nombreuses organisations, sécuriser l’accès implique de prendre en charge à la fois l’authentification avec mot de passe et l’authentification sans mot de passe. L’identité des terminaux et la vérification de posture d’Infinipoint complètent ces deux modèles, offrant aux clients une garantie renforcée que l’accès provient bien d’un utilisateur de confiance sur un terminal de confiance. Cette intégration enrichit le portefeuille Specops et élargit notre capacité à aider les organisations à protéger leurs utilisateurs. »

Commentant l’acquisition, Ran Lampert, CEO et cofondateur d’Infinipoint, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Outpost24 et d’apporter nos capacités d’identité et d’application de posture des terminaux à un public mondial plus large. Ensemble, nous établissons le nouveau standard de l’accès Zero Trust, en combinant la validation de l’utilisateur et du terminal dans un tissu de sécurité unifié qui élimine les vulnérabilités d’accès historiques. Cette intégration puissante concrétise la véritable promesse du Zero Trust, offrant à nos clients la confiance nécessaire pour développer leurs activités à l’échelle mondiale grâce à un accès sécurisé et sans friction pour chaque employé, à chaque fois. »

Cette acquisition réaffirme l’engagement d’Outpost24 à faire progresser ses capacités en matière de gestion de l’exposition aux risques et de sécurité des identités, et renforce son rôle dans la fourniture d’une visibilité et d’un contrôle de bout en bout couvrant les identités, les terminaux et l’ensemble de la surface d’attaque externe.

À Propos d'Outpost24

Outpost24 est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de cybersécurité, structuré autour de deux divisions spécialisées offrant une gestion complète de l’exposition et des accès. L’entreprise aide des milliers d’organisations dans le monde à identifier, gérer et réduire de manière proactive les risques cyber sur l’ensemble de leur surface d’attaque, qu’elle soit numérique ou humaine. Cela s’appuie sur l’expertise combinée d’Outpost24, sa division Attack Surface Management dédiée à une gestion holistique de l’exposition, et de Specops, son entité Identity and Access Management spécialisée dans les solutions de sécurité des identités et des mots de passe. Fondée en 2001 et basée en Suède, Outpost24 opère à l’échelle internationale avec 12 bureaux dans le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Espagne et en Israël. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://outpost24.com/fr/.

À Propos d'Infinipoint

Infinipoint est une entreprise spécialisée dans la sécurité des identités et des accès, qui redéfinit la manière dont les utilisateurs d’aujourd’hui se connectent à leur environnement de travail. Infinipoint propose une solution innovante de Single Sign-On, qui combine authentification sans mot de passe et vérification renforcée de la posture des terminaux à chaque connexion. En offrant des capacités de remédiation en un clic directement au point d’accès, Infinipoint permet aux organisations d’identifier et de bloquer des menaces telles que le phishing ou la prise de contrôle de comptes, sans perturber la productivité des utilisateurs. Basée à Tel-Aviv, Infinipoint donne aux équipes IT les moyens d’appliquer des politiques Zero Trust tout en garantissant une expérience de connexion fluide. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://infinipoint.io/.