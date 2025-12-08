-

IBMI SNQ en ICHOM gaan strategisch partnerschap aan in Azië om patiëntgerichte gezondheidszorg in de regio te bevorderen

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Het Symbol of National Quality (SNQ), een initiatief van het Taiwanese Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI), is een samenwerking aangegaan met het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) om een nieuwe norm voor gezondheidszorg in de regio Azië-Pacific vast te stellen.

De samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door Chen Wei-Jao, hoofdcoördinator van het SNQ-comité, en Jennifer L. Bright, president en CEO van ICHOM, markeert een belangrijke samenwerking tussen IBMI SNQ en ICHOM.

IBMI SNQ implementeert een streng beoordelingssysteem in drie fasen dat de nadruk legt op structuur, proces en resultaten bij het erkennen van medische teams met prestaties van wereldklasse.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Joy Wan, IBMI SNQ
E-mail: joycwan@snq.com.tw

The Institute for Biotechnology and Medicine Industry

