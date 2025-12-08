IBMI SNQ e ICHOM formam parceria estratégica na Ásia, promovendo cuidados de saúde centrados no paciente na região

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--O Símbolo de Qualidade Nacional (SNQ), iniciativa do Instituto de Biotecnologia e Indústria Médica de Taiwan (IBMI), firmou parceria com o Consórcio Internacional para Medição de Resultados em Saúde (ICHOM) para definir um novo padrão de referência para a área da saúde em toda a região da Ásia-Pacífico.

O contrato de parceria, assinado por Chen Wei-Jao, Coordenador Principal do Comitê SNQ, e Jennifer L. Bright, Presidente e Diretora Executiva do ICHOM, representou uma significativa cooperação entre o IBMI SNQ e o ICHOM.

O IBMI SNQ implementou um rigoroso sistema de avaliação em três etapas que enfatiza a estrutura, o processo e os resultados em reconhecer equipes médicas com conquistas de nível internacional. Estas conquistas incluem transplante de fígado, cirurgia de câncer de pâncreas, reconstrução craniofacial, tratamento de fibrilação atrial, terapia intensiva e terapias genéticas para doenças raras. Tais conquistas posicionaram Taiwan como uma referência mundial em qualidade da assistência médica, com diversos protocolos de tratamento adotados em livros didáticos e incorporados em revisões de diretrizes internacionais de tratamento padrão.

Desde sua fundação em 1998, o IBMI SNQ concluiu mais de 2.900 certificações interdisciplinares abrangendo cuidados médicos especializados, serviços clínicos, gestão, enfermagem, cuidados de longa duração e serviços comunitários.

O ICHOM é uma organização internacional sem fins lucrativos que define os resultados mais importantes para pacientes. Seu programa de acreditação foi concebido para reconhecer instituições que estão na vanguarda da mensuração de resultados e da transformação da saúde com base no valor. A acreditação não apenas evidencia a excelência no desempenho clínico, mas também promove a transparência, o cuidado centrado no paciente e a melhoria contínua. Como parte desta parceria, o IBMI irá promover o programa de acreditação do ICHOM em todo o país.

O IBMI SNQ desempenhou um papel essencial em avançar a qualidade da assistência médica em toda a região da Ásia-Pacífico, ao fomentar diálogos entre líderes e instituições de renome. Entre os participantes de renome, têm destaque o Dr. David Bates, membro do Conselho de Especialistas da Newsweek World's Best Hospitals 2025, e Jennifer L. Bright, Presidente e Diretora Executiva do ICHOM, junto com representantes de organizações conceituadas como o Hospital da Universidade de Tóquio, o Hospital Geral de Singapura, a Universidade de Stanford, a União Europeia de Hospitais Privados, a Associação Médica Mundial e importantes centros médicos em Taiwan.

Sobre o IBMI SNQ

O Instituto de Biotecnologia e Indústria Médica (IBMI) administra o Programa de Certificação Símbolo de Qualidade Nacional (SNQ), o sistema original de avaliação da qualidade em saúde de Taiwan. Desde 1998, o SNQ certificou milhares de serviços e inovações na área da saúde e reconheceu equipes médicas de excelência mundial mediante seus rigorosos padrões de avaliação orientados a resultados.

