Andersen Consulting透過新增合作公司S-RM升級網路安全服務

S-RM總部位於英國，提供涵蓋網路顧問、數位取證、事件回應、企業情報和交易前盡職調查的整合式服務。該公司服務於家族辦公室、私人股權公司、《財星》500大企業以及金融服務、石油和醫療保健等產業的中端市場客戶，提供實操性網路安全管理和客製化風險平台。憑藉7天24小時的全天候事件回應能力和深厚的調查專業知識，S-RM協助企業提升韌性，在複雜環境中做出明智決策。

S-RM執行長Heyrick Bond Gunning表示：「在威脅不斷演變的時代，企業必須主動防範，而非被動因應。透過與Andersen Consulting的合作，我們將更好地協助企業預判威脅、管理危機，並將韌性轉化為競爭優勢。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「如今，有效的領導力需要將複雜的風險轉化為明確的策略優勢。透過與S-RM合作，我們將擴大自身網路安全服務能力，確保客戶在日益複雜的環境中得到保護、掌握充分資訊並獲得賦能。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

