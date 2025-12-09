Gamma Technologies加強對日本市場的承諾，成立新在地實體並深化IDAJ合作夥伴關係

伊利諾州韋斯特蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球多物理系統模擬軟體的領導者Gamma Technologies（GT）欣然宣佈在日本成立新的直接實體Gamma Technologies G.K.，這是強化我們對該地區客戶之創新與轉型支持承諾的重要一步。

配合此項策略性舉措，GT也將擴展與其在日本的獨家經銷商IDAJ Co., Ltd.（一家頂尖的分析解決方案供應商）之間的長期策略合作夥伴關係。此強化的合作將進一步深化對GT最先進模擬工具的可及性，並為汽車、航空航太與能源領域的客戶提供更全面的支援。

在過去30年間，GT的合作夥伴IDAJ在日本市場推廣並支援GT的解決方案方面發揮了關鍵作用。此合作關係對於協助汽車OEM、供應商與技術開發商利用其旗艦產品GT-SUITE實現產品卓越與工程效率，具有舉足輕重的影響。透過與IDAJ持續合作，此策略性舉措進一步強化了GT對理解並滿足日本客戶不斷演進需求的承諾，尤其是在汽車產業正經歷前所未有的技術變革之際。

Gamma Technologies總裁兼執行長Dimple Shah先生表示：「我們對與IDAJ長期的合作夥伴關係感到無比自豪，而這個新的篇章將進一步強化我們共同的使命：為客戶提供頂尖的解決方案、服務與創新。在日本設有本地據點後，我們能更貼近地傾聽客戶需求，並協助IDAJ回應客戶不斷演變的需求，同時確保這些需求反映在我們軟體的持續開發中。」

IDAJ總裁兼執行長Tatsuya Nakajima先生補充道：「我們與Gamma Technologies的合作夥伴關係一直建立在互信與共同願景之上。隨著他們在日本設立本地據點，我們非常高興能加深合作。未來，我們將持續攜手提供卓越的服務與創新解決方案，以滿足客戶不斷演變的需求。」

兩家組織的綜合實力將帶來無與倫比的客戶體驗、本地支援以及創新，並與日本汽車及移動出行領域快速演變的需求保持一致。

關於Gamma Technologies | www.gtisoft.com

GT開發並授權領先的多物理場CAE模擬軟體GT-SUITE。GT-SUITE包含完整的基於物理的建模模板庫，涵蓋流體流動、熱系統、力學、電學、磁學、化學及控制等領域。它支援從概念設計到驗證的整個開發週期。GT-SUITE的應用涵蓋各種工程系統，包括傳統與混合動力車輛、動力總成、引擎、馬達、壓縮機、催化劑、聲學、冷卻、熱管理、暖通空調（HVAC）、液壓、潤滑、多體力學等多項領域。

GT-AutoLion是領先的電化學熱電池模擬軟體，具備1D與3D分析及設計的多尺度能力。GT-FEMAG透過先進的多物理解決方案擴展了GT在電氣化領域的產品組合，專為電機應用設計。GT亦開發了GT-PowerForge，這是一款用於電力電子設計的創新解決方案。將GT-AutoLion、GT-FEMAG與GT-PowerForge整合至GT-SUITE，提供統一且最先進的電氣化車輛系統模擬能力。更多資訊請參閱www.gtisoft.com

關於IDAJ | www.idaj.co.jp

IDAJ Co., LTD.是一家總部位於日本的數位工程解決方案公司，專精於MBD（基於模型的開發）及CAE（電腦輔助工程）。公司成立於1994年，總部設於神奈川橫濱，提供完整的服務組合，包括模擬軟體銷售與支援、系統整合及工程顧問服務。透過與Gamma Technologies及多家領先軟體供應商的策略合作夥伴關係，IDAJ使製造商能運用先進的模擬技術——如多物理系統模擬、流體力學、結構分析、電磁分析及優化工具——同時提供AI（人工智慧）與SPDM（模擬流程與資料管理）解決方案。憑藉超過30年的專業經驗，IDAJ致力於轉型產品開發流程、推動數位化轉型，並為客戶解決複雜的工程挑戰。

