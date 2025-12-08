Sagemcom的SICONIA AMI2.0电表系列通过加拿大计量局认证

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能电表、水表和燃气表解决方案领域的全球领导者Sagemcom宣布，其最新一代Siconia电表（2S、12S和25S型号）已获得加拿大计量局(Measurement Canada)的型式批准，证实其符合加拿大关于计量准确性和可靠性的标准。凭借此项认证，Siconia电表可被加拿大各地的公用事业公司用于其高级计量基础设施(AMI)部署。

Siconia电表平台在通信技术和集成式电网边缘智能方面具备高度模块化特性。其设计遵循领先行业标准，能够与广泛的技术合作伙伴生态系统实现无缝互操作。

主要功能和优势：

支持AMI 2.0标准：可实现AI驱动的高级数据分析、远程配置和动态费率管理。

分布式能源(DER)态势感知：能够检测和管理太阳能光伏板、电动汽车充电桩等资源。

提高运营效率：实时监控和远程操作功能可减少现场巡检次数，降低运营成本。

前瞻性设计：具备可扩展架构，能满足公用事业公司不断变化的需求和监管要求。

增强公用事业安全性：在停电期间和恢复供电后防止DER向电力线路反向馈电，减少异步交流发电机导致的电能质量下降问题。

Sagemcom董事总经理Kamal Jiddane表示：“获得加拿大计量局认证，对于Sagemcom北美地区业务和我们的公用事业合作伙伴而言是一个重要里程碑。我们的先进智能电表助力公用事业公司提供安全、可靠且高效的能源服务，同时充分释放AMI 2.0的潜力。依托多样化的连接选项，公用事业公司可以放心部署解决方案，既满足当下需求，又能为未来挑战做好准备。”

如需了解更多关于Sagemcom认证智能电表和AMI 2.0解决方案的信息，请访问www.sagemcom.com。

关于Sagemcom

凭借公司团队设计和打造的创新解决方案，Sagemcom向全球各地的庞大用户群提供宽带互联网接入、娱乐服务和托管能源供应。自2022年1月起，Sagemcom以“使命驱动型公司”为定位，确保这些解决方案的设计、制造和使用过程具备可持续性，并履行全体团队、合作伙伴和利益相关者共同认可的环境与社会责任。作为所在市场的技术领导者，Sagemcom 30%的股权由员工持有，2024年营业额超过23亿欧元，自成立以来始终保持盈利状态。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。