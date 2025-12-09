-

Verimatrix ondertekent een overeenkomst voor de verkoop van XTD Assets (code- en applicatiebeveiliging) aan Guardsquare

  • Verkoop van XTD-activa (bescherming van mobiele applicaties), waaronder een portfolio van octrooien en een team van experts, voor een initieel bod van 8,5 miljoen dollar. De uiteindelijke prijs zal bij de afronding worden aangepast.
  • Verimatrix richt zich opnieuw op antipirateij (videobescherming), de kernactiviteit van de groep die ongeveer 90% van de totale omzet vertegenwoordigt.

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--VERIMATRIX (Euronext Parijs: VMX, FR0010291245), een toonaangevende leverancier van beveiligingsoplossingen voor gebruikers voor een veiligere verbonden wereld, kondigt aan dat het een overeenkomst is aangegaan met het Belgische Guardsquare, de toonaangevende leverancier van beveiliging voor mobiele applicaties, waaraan het zijn Extended Threat Defense (XTD)-activa verkoopt.

