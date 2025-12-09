Verimatrix ondertekent een overeenkomst voor de verkoop van XTD Assets (code- en applicatiebeveiliging) aan Guardsquare

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--VERIMATRIX (Euronext Parijs: VMX, FR0010291245), een toonaangevende leverancier van beveiligingsoplossingen voor gebruikers voor een veiligere verbonden wereld, kondigt aan dat het een overeenkomst is aangegaan met het Belgische Guardsquare, de toonaangevende leverancier van beveiliging voor mobiele applicaties, waaraan het zijn Extended Threat Defense (XTD)-activa verkoopt.

