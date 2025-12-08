-

La gamme de compteurs électriques SICONIA AMI2.0 de Sagemcom obtient la certification Mesures Canada

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Sagemcom, leader mondial des solutions de comptage intelligent d’électricité, d’eau et de gaz, a annoncé que sa dernière génération de compteurs électriques Siconia (2S, 12S et 25S) a reçu l’homologation Mesures Canada, confirmant ainsi sa conformité aux normes canadiennes en matière de précision et de fiabilité des mesures. Grâce à cette certification, les compteurs Siconia peuvent être adoptés par les services publics à travers le Canada pour leurs déploiements AMI.

La plateforme de compteurs Siconia offre une grande modularité en matière de technologies de communication et de la Grid Edge Intelligence intégrée. Elle est conçue conformément aux normes industrielles de pointe, ce qui permet une interopérabilité transparente avec un large écosystème de partenaires technologiques.

Caractéristiques et avantages clés :

  • Compatible AMI 2.0 : permet l’analyse avancée des données grâce à l’IA, la configuration à distance et la gestion dynamique des tarifs.
  • Connaissance de la situation DER : détection et gestion des ressources telles que les panneaux solaires photovoltaïques et les chargeurs de véhicules électriques.
  • Efficacité opérationnelle améliorée : la surveillance en temps réel et les capacités à distance réduisent les visites sur le terrain et les coûts opérationnels.
  • Conception à l’épreuve du temps : Architecture évolutive pour répondre aux besoins changeants des services publics et aux exigences réglementaires.
  • Sécurité accrue pour les services publics : Empêche le retour d’énergie DER sur les lignes électriques pendant et après les pannes, et atténue la dégradation de la qualité de l’énergie causée par les générateurs CA asynchrones

« L’obtention de la certification Mesures Canada est une étape importante pour Sagemcom North America et nos partenaires des services publics », déclare Kamal Jiddane, directeur général de Sagemcom. « Nos compteurs intelligents avancés permettent aux services publics de fournir des services énergétiques sûrs, fiables et efficaces tout en exploitant tout le potentiel de l’AMI 2.0. Grâce à diverses options de connectivité, les services publics peuvent déployer en toute confiance des solutions qui répondent aux exigences d’aujourd’hui et se préparer aux défis de demain. »

Pour en savoir plus sur les compteurs intelligents certifiés et les solutions AMI 2.0 de Sagemcom, rendez-vous sur www.sagemcom.com.

À propos de Sagemcom

Partout dans le monde, grâce aux solutions innovantes conçues et construites par ses équipes, Sagemcom permet au plus grand nombre d’accéder à l’Internet haut débit, au divertissement et à la gestion de l’énergie. En tant qu’« entreprise à vocation sociale » depuis janvier 2022, Sagemcom veille à ce que la conception, la construction et l’utilisation de ces solutions soient durables et respectent les engagements environnementaux et sociétaux connus et partagés par toutes ses équipes, ses partenaires et ses parties prenantes. Leader technologique sur ses marchés, Sagemcom est détenue à 30 % par ses salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards d’euros en 2024 et est rentable depuis sa création.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

