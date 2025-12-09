-

Helical Fusion firma il primo accordo con il Giappone per l'acquisto di energia da fusione con Aoki Super

L'accordo segnala la crescente domanda del mercato di energia elettrica stabile, continua e netta da fusione basata sull'Helical Stellarator

original Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. , and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (Sede: Tokyo, Giappone; “Helical Fusion”), società che sviluppa un impianto di energia elettrica Helical Stellarator commercialmente sostenibile nell'ambito del suo “Helix Program”, ha firmato un Accordo per l'acquisto di energia elettrica (PPA, Power Purchase Agreement) con Aoki Super Co., Ltd. (Sede: Aichi, Giappone; “Aoki Super”), un'importante catena locale di supermercati nella regione centrale del Giappone.

L'iniziativa è il primo accordo per l'acquisto di energia elettrica a fusione mai firmato in Giappone, e rappresenta un concreto passo avanti nell'adozione vera e propria dell'energia elettrica da fusione, segnalando un coinvolgimento sempre maggiore della domanda nella catena del valore emergente dell'energia da fusione.

