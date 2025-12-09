-

Helical Fusion firma el primer acuerdo de compra de energía de fusión de Japón con Aoki Super

El acuerdo destaca la cada vez mayor demanda del mercado de energía de fusión estable, continua y neta basada en el stellarator helicoidal

original Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. , and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. , and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (con sede en Tokio, Japón; «Helical Fusion»), una empresa que desarrolla una central eléctrica de stellarator helicoidal comercialmente viable en el marco de su «Helix Program», ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) con Aoki Super Co., Ltd. (con sede en Aichi, Japón; «Aoki Super»), una importante cadena regional de supermercados del centro de Japón.

Se trata del primer acuerdo de compra de energía de fusión firmado en Japón, lo que supone un avance concreto en la adopción real de la energía de fusión y destaca el cada vez mayor interés de los consumidores por la cadena de valor incipiente de la energía de fusión.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Correo electrónico: contact@helicalfusion.com

Industry:

Helical Fusion Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Correo electrónico: contact@helicalfusion.com

More News From Helical Fusion Co., Ltd.

Resumen: Helical Fusion, desarrollador de energía limpia de última generación con fusión nuclear, cierra una ronda de financiación de ampliación de la serie A por valor de 5,5 millones de dólares

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; director ejecutivo: Takaya Taguchi; en lo sucesivo, "Helical Fusion"), que está desarrollando una fuente de energía de última generación con la tecnología Helical Stellarator, original de Japón, para construir una central de fusión comercialmente viable en la década de 2030, ha anunciado el cierre de su ronda de ampliación de la serie A, en la que ha recaudado casi 5,5 millones de dólares (≈ 870 millones de yenes)....

Resumen: Helical Fusion marca un hito hacia la energía de fusión comercial y avanza para lograr un dispositivo de demostración integrado

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., empresa líder internacional que desarrolla el Helical Stellarator, ha completado una prueba crítica de rendimiento de una bobina superconductora de alta temperatura (HTS), componente central de los reactores de fusión comerciales y ha iniciado la fabricación y construcción de su dispositivo de demostración integrado, Helix HARUKA. Vea los puntos más destacados de este comunicado en un vídeo de 2 minutos: https://youtu.be/UhgQHfKtvow Helical Fusi...
Back to Newsroom