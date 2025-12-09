Helical Fusion firma el primer acuerdo de compra de energía de fusión de Japón con Aoki Super

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (con sede en Tokio, Japón; «Helical Fusion»), una empresa que desarrolla una central eléctrica de stellarator helicoidal comercialmente viable en el marco de su «Helix Program», ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) con Aoki Super Co., Ltd. (con sede en Aichi, Japón; «Aoki Super»), una importante cadena regional de supermercados del centro de Japón.

Se trata del primer acuerdo de compra de energía de fusión firmado en Japón, lo que supone un avance concreto en la adopción real de la energía de fusión y destaca el cada vez mayor interés de los consumidores por la cadena de valor incipiente de la energía de fusión.

