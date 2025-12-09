Helical Fusion signe le premier contrat d’achat d’électricité issu de l’énergie de fusion au Japon avec Aoki Super

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (siège social : Tokyo, Japon ; « Helical Fusion »), une société qui développe une centrale électrique à stellaire hélicoïdal commercialement viable dans le cadre de son « programme Helix », a signé un contrat d’achat d’électricité (PPA) avec Aoki Super Co., Ltd. (siège social : Aichi, Japon ; « Aoki Super »), une importante chaîne de supermarchés régionale du centre du Japon.

Il s’agit du premier contrat d’achat d’électricité issu de la fusion nucléaire jamais signé au Japon, ce qui représente une avancée concrète dans l’adoption de l’énergie de fusion dans le monde réel et témoigne de l’engagement croissant des acteurs de la demande dans la chaîne de valeur émergente de l’énergie de fusion.

Importance de cet accord

L’énergie de fusion, produite en reproduisant sur Terre les mêmes réactions de fusion nucléaire qui alimentent le soleil, est largement considérée comme une source d’énergie durable et à haut rendement. Depuis que le concept a été proposé dans les années 1930, l’attention mondiale s’est principalement concentrée sur les défis scientifiques et techniques liés à la réalisation de la fusion. Cependant, pour que la fusion fasse partie de l’infrastructure énergétique réelle, il est essentiel que des clients soient prêts à acheter de l’électricité produite par fusion et à l’intégrer dans leurs stratégies de décarbonisation à long terme.

Dans le cadre du programme Helix, Helical Fusion part d’un principe simple : la fusion doit fonctionner comme une source d’énergie fiable. En partant de cet objectif, l’entreprise a défini trois exigences non négociables (fonctionnement en régime permanent, électricité nette et maintenabilité) et a sélectionné le Helical Stellarator comme seule conception capable de répondre à ces trois exigences avec la technologie existante. L’approche de Helical Fusion s’appuie sur plus de 60 ans de recherche nationale japonaise sur la fusion, ce qui permet à l’entreprise de définir une voie technique crédible vers un fonctionnement continu et une électricité nette.

Le PPA nouvellement signé démontre que ce plan de développement a été concrètement évalué par un véritable consommateur d’électricité : Aoki Super, qui a besoin de grandes quantités d’électricité chaque jour pour faire fonctionner son réseau de magasins. Ces deux entreprises partagent l’avis que l’énergie de fusion peut soutenir des opérations de vente au détail respectueuses de l’environnement qui facilitent la vie quotidienne.

Cet accord constitue également une étape importante pour le programme Helix, dont la force distinctive réside dans la mobilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle japonaise, de la fabrication de pointe aux utilisateurs finaux, afin d’accélérer la concrétisation de l’énergie de fusion.

À propos d’Aoki Super Co., Ltd.

Fondé en 1941 et basé à Nagoya, Aoki Super exploite 50 supermarchés communautaires dans la préfecture d’Aichi, au Japon. En tant que détaillant alimentaire exploitant des magasins à forte consommation d’électricité, l’entreprise considère le changement climatique, notamment le déplacement des régions de production agricole et la hausse de la température de l’eau de mer affectant les ressources marines, comme un défi majeur.

En juillet 2025, dans le cadre de son engagement à long terme en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement, Aoki Super a réalisé un investissement stratégique dans Helical Fusion.

À propos de Helical Fusion Co., Ltd.

Helical Fusion est une société japonaise spécialisée dans la fusion qui développe la première centrale à fusion électrique nette commercialement viable au monde, en s’appuyant sur le Helical Stellarator et en s’inspirant de plus de 60 ans de recherche nationale dans le domaine de la fusion.

À ce jour, Helical Fusion a levé 5,2 milliards JPY (env. 34 millions USD) en fonds propres, ce qui porte le montant cumulé de ses levées de fonds, y compris les subventions et les prêts, à environ 38 millions USD (env. 6,0 milliards JPY).

À propos du programme Helix

Le programme Helix vise à lancer la première centrale à fusion commercialement viable au monde dans les années 2030 grâce à sa centrale à fusion pilote, Helix KANATA. Ce programme définit trois exigences essentielles pour une énergie de fusion commercialement viable :

Fonctionnement en régime permanent : performances stables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an

Production nette d’électricité : génération d’énergie supérieure à la consommation

Maintenabilité : maintenance régulière et efficace des composants

Le Helical Stellarator est le seul à pouvoir répondre à ces trois critères avec les technologies existantes. Le programme Helix vise à être la première initiative au monde à répondre à toutes ces exigences d’ici les années 2030.

Détails sur la société

Activité : développement de réacteurs à fusion commerciaux et de technologies connexes

: développement de réacteurs à fusion commerciaux et de technologies connexes Fondé en : octobre 2021

: octobre 2021 Site Web : https://www.helicalfusion.com/en

: https://www.helicalfusion.com/en YouTube : https://www.youtube.com/@HelicalFusion

