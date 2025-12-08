Hoffmann Green Cement Technologies et E.C.B.L. renforcent leur partenariat pour accélérer la construction décarbonée en Charente-Maritime

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’intensification de sa collaboration avec l’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort (17).

Trois premières années de collaboration réussie

Depuis la signature de leur premier partenariat en décembre 2022, les deux sociétés ont collaboré avec succès, donnant naissance à des projets structurants en Charente-Maritime, parmi lesquels le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Rochelle ainsi que “Les Hauts de Royan”, vaste programme de réhabilitation et de construction de logements collectifs.

Ces réalisations ont démontré la performance et la fiabilité des solutions Hoffmann Green sur les chantiers d’E.C.B.L. Forts de ces réalisations, les deux partenaires franchissent une nouvelle étape en renforçant leur coopération pour les années à venir.

Un engagement pour des chantiers bas carbone sur l’ensemble du territoire

Aujourd’hui, les partenaires renforcent leur collaboration dans le cadre d’un nouveau contrat d’une durée de trois ans, avec augmentation des volumes. Hoffmann Green fournira ainsi davantage de son ciment décarboné 0 % clinker à E.C.B.L., afin de soutenir la réalisation de travaux de gros œuvre d’exception et de rénovation, principalement en Charente et Charente-Maritime. Ces travaux incluent la construction de logements collectifs, de bâtiments industriels, publics, tertiaires et de bureaux, ainsi que des opérations de réhabilitation lourde contribuant à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti.

Ce renforcement s’appuie également sur une proximité géographique forte entre les deux acteurs, favorisant les synergies territoriales et la réduction des impacts logistiques. Ensemble, les deux acteurs participent au dynamisme local et à l’innovation en faveur de la transition bas carbone du secteur du bâtiment.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce renforcement de partenariat avec E.C.B.L. illustre la dynamique engagée depuis plusieurs années pour transformer en profondeur les modes de construction sur nos territoires. Les résultats obtenus sur des projets emblématiques comme le SDIS de La Rochelle ou les Hauts de Royan démontrent que des solutions bas carbones performantes existent aujourd’hui, et qu’elles peuvent s’intégrer efficacement dans des opérations de toute nature. Nous sommes fiers d’accompagner un acteur régional engagé et de contribuer ensemble à accélérer la transition environnementale du secteur. »

Jean Pierre CHAMBET, Président d’E.C.B.L., ajoute : « Depuis trois ans, l’utilisation des ciments Hoffmann Green s’est révélée un atout majeur pour allier performance technique, innovation et réduction de notre empreinte carbone. Le renforcement de ce partenariat témoigne de notre volonté d’aller plus loin dans la construction durable, au service des collectivités, des habitants et des entreprises du territoire. La proximité entre nos structures renforce la cohérence de cette démarche locale, ambitieuse et responsable. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL (E.C.B.L.)

L’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.) est une entreprise de gros œuvre à Rochefort en Charente Maritime (17) spécialisée en :

- Construction de logements collectifs, bâtiments industriels, publics, privés, tertiaire, de bureaux ;

- Réhabilitations lourdes pour la restauration du patrimoine

L’entreprise, fondée en janvier 1993 par dix salariés, a vu son effectif croître de 30 à 132 collaborateurs à ce jour. Sa filiale, RENO 17, emploie quant à elle 19 personnes. Le siège social est implanté sur un site de 2.5 hectares, répondant aux exigences de leur métier.

Pour plus d’informations : Site E.C.B.L