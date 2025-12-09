Helical Fusion ondertekent Japans eerste Power Purchase Agreement voor fusie-energie met Aoki Super

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (hoofdzetel: Tokio, Japan; “Helical Fusion”), een bedrijf dat een commercieel inzetbare Helical Stellarator energiecentrale onder haar “Helix Program” ontwikkelt, heeft een PPA (Power Purchase Agreement) ondertekend met Aoki Super Co., Ltd. (hoofdzetel: Aichi, Japan; “Aoki Super”), een belangrijke regionale supermarktketen in centraal Japan.

Dit markeert de eerste PPA voor fusie-energie die ooit in Japan werd ondertekend en vormt een concrete stap vooruit voor toepassing van fusie-energie in de praktijk. Het is ook een teken van het groeiende engagement aan vraagzijde in de opkomende waardeketen van fusie-energie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.