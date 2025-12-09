-

Helical Fusion ondertekent Japans eerste Power Purchase Agreement voor fusie-energie met Aoki Super

Deze overeenkomst is een teken van de groeiende vraag op de markt naar stabiele, continue netto-elektriciteitfusiestroom gebaseerd op de Helical Stellarator

original Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. , and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. , and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (hoofdzetel: Tokio, Japan; “Helical Fusion”), een bedrijf dat een commercieel inzetbare Helical Stellarator energiecentrale onder haar “Helix Program” ontwikkelt, heeft een PPA (Power Purchase Agreement) ondertekend met Aoki Super Co., Ltd. (hoofdzetel: Aichi, Japan; “Aoki Super”), een belangrijke regionale supermarktketen in centraal Japan.

Dit markeert de eerste PPA voor fusie-energie die ooit in Japan werd ondertekend en vormt een concrete stap vooruit voor toepassing van fusie-energie in de praktijk. Het is ook een teken van het groeiende engagement aan vraagzijde in de opkomende waardeketen van fusie-energie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
E-mail: contact@helicalfusion.com

Industry:

Helical Fusion Co., Ltd.

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact
E-mail: contact@helicalfusion.com

More News From Helical Fusion Co., Ltd.

Samenvatting: Helical Fusion, ontwikkelaar van de volgende generatie schone energie door middel van kernfusie, rondt een serie A-uitbreidingsronde van 5,5 miljoen dollar af

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio; CEO: Takaya Taguchi; hierna “Helical Fusion”), dat een energiebron van de volgende generatie ontwikkelt met behulp van de originele Japanse Helical Stellarator-technologie om in de jaren 2030 een commercieel haalbare fusiecentrale te realiseren, heeft aangekondigd dat zijn Serie A-uitbreidingsronde is voltooid, waarmee het ongeveer 5,5 miljoen dollar (≈ JPY 870 miljoen) heeft opgehaald. De ronde omvatte investeringe...

Samenvatting: Helical Fusion bereikt een mijlpaal voor commerciële fusie-energie en werkt aan een geïntegreerd demonstratieapparaat

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Helical Fusion Co., Ltd., een wereldwijd toonaangevende ontwikkelaar van de Helical Stellarator, heeft een kritieke prestatietest voltooid van een HTS-coil (High-Temperature Superconducting coil) — een belangrijk component van commerciële fusiereactoren. Het bedrijf is nu gestart met de productie en de bouw van Helix HARUKA, haar geïntegreerde demonstratieapparaat. Bekijk de hoofdpunten van dit persbericht in een video van 2 minuten: https://youtu.be/UhgQHfKtvow Helical...
Back to Newsroom