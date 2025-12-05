AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Aseguradora Agrícola Comercial, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” (Buena) a Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) (El Salvador). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ACSA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables de la calificación reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía mantendra sus fundamentales sin cambios en el mediano plazo, incluyendo su capitalización ajustada por riesgos em el nível más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y un desempeño operativo adecuado respaldado por una sana suscripción y un consistente producto financiero.

ACSA fue fundada en 1973 y desde entonces ha sido una de las compañías de seguros más importantes de El Salvador. La compañía suscribe negocios de no vida y vida, y su portafolio se concentra principalmente en las líneas de negocio de incendio y aliadas. En 2024, su cuota de mercado fue del 13%.

La evaluación de la fortaleza de balance de ACSA en el nivel muy fuerte refleja su estabilidad y su base de capital en constante crecimiento, a pesar de un importante requerimiento de capital derivado de su exposición en inversiones locales y pagos de dividendos equivalente a la mitad de sus utilidades anuales. El balance de ACSA está protegido por un responsable calce de activos y pasivos, y una estructura de reaseguro sólido compuesta por compañías altamente calificadas.

AM Best evalúa el desempeño operativo de ACSA como adecuado dado el historial de resultados positivos de la compañía, como se reflejan en un retorno sobre activos de 5% y retorno sobre capital del 12%, así como un índice combinado de 94% para 2024. ACSA há definido políticas y procedimientos que se apegan a su tolerancia al riesgo y está realizando mejoras a nivel corporativo, las cuales se ajustan a sus prácticas de ERM, todo ello gracias a la inversión de la compañía en tecnología y desarrollo profesional.

A Junio de 2025, ACSA continúa posicionándose como la cuarta compañía de seguros más grande de El Salvador en volumen de negocio, con un total de primas de USD 66.2 millones, y la tercera más grande en utilidades netas con USD 4.8 millones.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de ACSA mejora de forma constante en el mediano plazo, manteniendo al mismo tiempo un manejo prudente en la administración del capital. Por el contrario, acciones negativas de calificación podrían ocurrir si se producen deficiencias en la implementación de la estrategia de la compañía que se traduzcan en un debilitamiento de su desempeño operativo o de su fortaleza de balance.

