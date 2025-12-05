TomaGold annonce un amendement à la convention avec SOQUEM concernant les propriétés de Chibougamau

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce qu'elle a signé un amendement (l’ « amendement ») à la convention d’option d’achat de titres miniers datée du 11 août 2023 (la « convention ») avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »). La convention et l’amendement concernent les propriétés David, Radar, Dufault, Williams, Brosman, McKenzie et Bruneau.

TomaGold et SOQUEM ont ainsi convenu d’amender la convention de la façon suivante :

La date anniversaire de l’année 3 est reportée au 1er juin 2027, pour des travaux d’un montant de 1 250 000 $; La date anniversaire de l’année 4 est fixée au 1er juin 2028, pour des travaux d’un montant de 1 500 000 $; La date effective de la convention est modifiée afin que toutes les obligations prévues (paiements en espèces, en actions et travaux) soient ajustées pour correspondre aux nouvelles dates d’échéance établies ci-dessus; Il est entendu que tout renouvellement futur de titres miniers devra être payé en espèces, à défaut de quoi la convention sera résiliée.

Cet amendement permettra à TomaGold de reporter ses engagements de travaux d’environ un an et d’optimiser la planification de ses activités d’exploration, compte tenu des délais d’analyse plus longs que prévu, tout en lui offrant une flexibilité financière accrue. L’amendement demeure assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de TomaGold

TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCPK: TOGOF) est une société minière junior canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de métaux de base à fort potentiel, principalement axés sur l'or et le cuivre au Québec et en Ontario. Les principaux actifs de la Société sont situés dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient le projet d'or-cuivre-argent Obalski et des options sur 12 autres propriétés, dont les projets Mine Berrigan, Radar, David et Dufault. TomaGold détient également une participation de 24,5 % dans une coentreprise sur la propriété aurifère Baird, près du camp minier de Red Lake, en Ontario. De plus, la Société possède des projets de lithium et d'éléments de terres rares (ETR) dans la région de la Baie James, stratégiquement situés à proximité d'importantes découvertes récentes.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la Société prévoit se produire, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « potentiel » et des expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent les résultats potentiels des activités d’exploration et de forage, les cours du marché, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives dans l'éventualité où les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction viendraient à changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.