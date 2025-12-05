Energy Vault簽署Schindler與Energie Wettingen專案的B-VAULT™部署合約，成功進軍瑞士市場，並推出針對城市和公用事業應用的FlexGrid產品

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電網級儲能解決方案領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（簡稱「Energy Vault」或「公司」）今日宣布正式進軍瑞士市場，推出專為工商業(C&I)客戶打造的FlexGrid產品。該產品以其B-VAULT電池儲能系統(BESS)平台的全新設定為基礎，適用於2-25千瓩的工業、商業和小型公用事業應用。FlexGrid的推出歸功於與Schindler Group和Energie Wettingen AG達成的合作協議，代表公司在瑞士和歐洲建構分散式、靈活的社群融合型儲能基礎設施的策略達成關鍵里程碑。

Energy Vault業務發展總監Gianmarco Zorloni表示：「隨著B-VAULT FlexGrid的推出，我們帶來了一款精簡、模組化、易於安裝且符合法規要求的平台，專為歐洲不斷演變的能源格局量身打造。Schindler和Wettingen兩大專案的結合，充分展現了我們憑藉通用技術基礎，服務工業客戶和市政公用事業的能力，該技術基礎能夠適應從人口密集的城市環境到公用事業規模電網的多樣化場地條件。這些安裝專案完美詮釋了B-VAULT FlexGrid的設計初衷：在最需要的地方提供精簡、符合法規要求且智慧的儲能解決方案，同時不影響效能表現或對社群造成干擾。我們期待在歐洲市場持續擴張，以滿足該地區不斷變化的能源需求。」

在Schindler Group位於盧塞恩州埃比孔的全球總部，Energy Vault已部署一套2千瓩/2小時的B-VAULT FlexGrid系統，這也是公司在瑞士的第一個安裝專案。該專案將一處改造後的消防局倉庫升級為高科技儲能樞紐，協助Schindler達成企業永續發展和脫碳目標。系統安裝地點距離居民區僅30公尺，充分證明了工業級儲能系統可在城市和半城市環境中安全運行。該系統整合了客製化消音器、先進雜訊抑制技術和無功功率補償功能，可確保Schindler生產園區和周邊社群的靜音運行、電網穩定性和電壓最佳化。此次部署配套一份為期10年的服務和維護協議，體現了雙方對可靠性和永續營運的長期承諾。

該系統於10月初交付後，在不到四周的時間內完成了全套安裝及測試運轉工作，並通過了Swissgrid的資質認證，彰顯了Energy Vault以快速、可靠的方式交付交鑰匙系統的能力。Schindler之所以選擇Energy Vault的B-VAULT FlexGrid平台，是看中其精簡的占地面積、符合法規要求的設計，以及先進的安全和監控功能。

Schindler Aufzüge房地產及設施管理負責人Herbert Stadelmann表示：「從一開始，Energy Vault的解決方案就滿足了我們在技術、營運和永續性方面的所有要求。該系統能夠靜音運行，且能與我們的太陽能發電系統順暢整合，堪稱瑞士永續工業營運的標竿專案。」

此外，Energy Vault還與蘇黎世西北部的獨立公用事業公司Energie Wettingen AG達成合作協議，將為其提供一套8千瓩/2小時的B-VAULT FlexGrid系統，該系統專為堆疊式高密度部署而設計。Wettingen專案創新採用兩層堆疊結構，在有限占地面積內使能源和功率容量倍增，僅需不到50平方公尺的空間即可實現8千瓩的裝機容量，提供2小時儲能解決方案。該系統將與Energy Vault自主研發的能源管理平台VaultOS™深度整合，為Swissgrid提供系統服務、改善本地電網營運，並協助該市政當局擴大再生能源應用規模。

Energie Wettingen AG執行長Louis Lutz表示：「我們選擇Energy Vault的B-VAULT FlexGrid平台，是因為其成熟的產品、模組化設計，以及與我們電網的順暢整合能力。該專案將有助於穩定瑞士電網，並實現我們在韋廷根的能源和功率容量管理最佳化。」

這兩個專案都將在CKW的Flexpool平台下營運，該平台是瑞士最先進、最多元化的靈活性網路。

Flexpool平台由Axpo Group旗下的CKW Group營運，整合了超過1700項資產、15種技術，以及超過1000千瓩的合格容量，是瑞士同類平台中規模最大的一個。透過Flexpool，Energy Vault的B-VAULT™ FlexGrid系統將參與頻率調節、電壓穩定和尖峰負載削減服務交易，直接為Swissgrid的輔助服務市場和國家電網韌性貢獻力量。在交付前，Energy Vault和CKW已完成CKW的Flexpool平台與Energy Vault的VaultOS™能源管理系統(EMS)之間數位介面的進階測試。該整合實現了Energy Vault系統與Flexpool平台聚合網路之間的即時監控、自動排程和順暢資料交換。

Energy Vault透過在瑞士中部設立區域服務和物流中心，為其進軍瑞士市場提供支援，該中心將為歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的專案部署和售後服務提供保障。Energy Vault的瑞士市場策略以可複製、資本高效的模式為基礎，聚焦精簡型專案、短開發週期，以及能帶來經常性收入和長期資產可靠性的配套服務協議。

目前，公司全球B-VAULT™產品組合的已部署或已簽約系統容量已超過2吉瓦時，業務遍及歐洲、北美和亞洲，同時輔以Energy Vault的重力儲能和氫能儲能平台，以滿足多時段能源應用需求。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的全面產品組合包括自主研發的電池儲能、重力儲能和綠氫儲能技術，支援多種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統排程和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期、長期和多日/超長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立電力生產商和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。自2024年以來，Energy Vault實施了「自有及營運」(Own & Operate)資產管理策略，旨在創造可預測、經常性且高利潤率的收費收入流，協助公司在快速發展的儲能資產基礎設施市場中持續成長。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

關於Schindler Aufzüge AG

Schindler Group是活躍於全球的行動運輸解決方案供應商，為垂直交通領域提供電梯、自動扶梯及相關配套服務。Schindler的業務遍及100多個國家，致力於打造安全、創新、永續的城市行動運輸解決方案。該公司融合工程技術、創新、數位化和卓越服務，為全球數百萬裝置提供現代化改造和營運支援，協助打造高效、永續的建築環境。

關於Wettingen Energie AG

Energie Wettingen AG由韋廷根市獨資所有。其核心使命是為韋廷根地區提供安全、可靠的電力和飲用水供應，服務該地區超過13,000名客戶，並深深紮根於當地社群。身為能源服務提供者，該公司致力於支援客戶邁向環保、節能的未來。

關於CKW

CKW Group隸屬於Axpo Group，是瑞士首屈一指的綜合能源及建築技術解決方案供應商。130年來，該公司一直為來自盧塞恩州和施維茨州的終端客戶（目前已超過20萬）提供氣候友好型電力和區域供暖服務。此外，它還在瑞士全國提供電網建設、電氣工程、太陽能光電、供暖技術、電動汽車、樓宇自動化、資通訊技術解決方案和安全服務等領域的創新產品和服務。CKW Group在瑞士擁有超過2200名員工，包括15個職業領域的約350名學徒，是瑞士中部最大的私人學徒培訓機構。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述反映了公司目前對一系列事項的看法，包括公司的營運情況和財務表現（含未來收入和獲利能力預測）、根據OIC優先股承諾向Asset Vault撥付未來資金的可用性、Asset Vault資本部署時間表、Asset Vault的架構，以及Energy Vault可實現的每千瓦時成本。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們依據目前的預期、計畫和假設做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在產業中的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出。這些前瞻性陳述以我們對未來業績的信念、假設和預期為基礎，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議或滿足後續資金撥付條件、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、授權獲准時間以及已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品存在缺失或被指稱存在缺失或者發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2025年4月1日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。