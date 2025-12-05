Northern Escape Heli-Skiing gewinnt zum vierten Mal in Folge den Titel „World’s Best Heli-Ski-Operator“

TERRACE, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) wurde bei den World Ski Awards zum World’s Best Heli-Ski Operator 2025 gekürt und gewann diesen Titel nach 2022, 2023 und 2024 zum vierten Mal in Folge. Diese Auszeichnung reiht NEH in eine elitäre Gruppe von Skitourismus-Anbietern ein, die von Branchenführern und Enthusiasten weltweit kontinuierlich als die besten der Welt gewählt werden.

Eine vierjährige Siegessträhne, die auf Zuverlässigkeit aufbaut

NEH ist in den Skeena Mountains in British Columbia tätig, wo tiefer nordischer Schnee und weitläufiges Gelände mit Heliskiing und Helisnowboarding in kleinen Gruppen zusammenkommen. Wenn Helikopter nicht sicher fliegen können, bietet NEH Cat-Skiing als sofort verfügbare Alternative an – ein in dieser Branche äußerst seltenes Angebot. Das Gebiet umfasst mehr als 833.571 unberührte Acres mit alpinen Bowls, Gletschern und Tree Skiing durch ursprünglichen Wald.

Das NEH-Erlebnis

Die Gäste können zwischen drei Lodge-Formaten wählen, die für unterschiedliche Gruppen-Anforderungen und -Erwartungen konzipiert sind:

Yellow Cedar Lodge: vier Gruppen mit bis zu vier Gästen teilen sich zwei Hubschrauber und übernachten in einer rustikalen Berg-Lodge.

vier Gruppen mit bis zu vier Gästen teilen sich zwei Hubschrauber und übernachten in einer rustikalen Berg-Lodge. Mountain Lodge: zwei Gruppen mit jeweils fünf Gästen, die sich einen Helikopter in einem modernen, nur per Flug erreichbaren Chalet teilen.

zwei Gruppen mit jeweils fünf Gästen, die sich einen Helikopter in einem modernen, nur per Flug erreichbaren Chalet teilen. Skeena Spey Private: eine Gruppe, ein Hubschrauber und ein vollständig individueller Zeitplan in luxuriösen, privaten Unterkünften mit einem engagierten Küchenteam, Massagetherapeuten und Concierge.

Bei allen Angeboten genießen die Gäste die für NEH typische Kombination aus kulinarischer Exzellenz, zuverlässiger Schneelage und Cat-Ski-Backup mit unbegrenztem vertikalem Zugang.

„Northern Escape war eine der besten Erfahrungen meines Lebens.“

— Janelle Yip, Pro Skier

Saison und Zugang

Die Saison von NEH läuft von Mitte Dezember bis Mitte April, wobei der beste Pulverschnee während der Sturmzyklen typischerweise von Ende Dezember bis Ende Januar zu finden ist. Reisende erreichen Terrace, BC (YXT) mit einem kurzen Flug von Vancouver, gefolgt von einem schnellen Transfer per Shuttle oder Helikopter.

Über die World Ski Awards

Bei den World Ski Awards werden herausragende Leistungen in der globalen Skiindustrie gewürdigt. Die Gewinner werden durch Stimmen von Reiseveranstaltern, Medien, Fachleuten und der Öffentlichkeit ermittelt. Die wiederholten Siege von NEH bestätigen seine Position unter den führenden internationalen Skiveranstaltern.

Erleben Sie das preisgekrönte Angebot:

Die Buchungen für die Saison 2025/26 sind bereits sehr gefragt, daher sollten Sie jetzt planen, wenn Sie in diesem Winter das weltweit beste Heliski-Erlebnis ausprobieren möchten. Pauschalangebote, Lodge-Übersichten und Buchungen sind verfügbar unter neheliskiing.com.

Northern Escape Heli-Skiing ist respektvoll in den traditionellen Gebieten der Nationen der Kitsumkalum und Kitselas tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.