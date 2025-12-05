-

Northern Escape Heli-Skiing conquista per il quarto anno consecutivo il titolo di “Miglior operatore di elisci al mondo”

Quattro volte Miglior operatore di elisci al mondo vicino a Terrace, BC

World’s best heli-ski operator for four years in a row! We’re grateful for the recognition, what matters most is great guides, incredible terrain, and the kind of turns you don’t forget.

TERRACE, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) è stata nominata Miglior operatore di elisci al mondo 2025 da World Ski Awards, segnando la quarta vittoria consecutiva dopo il 2022, 2023 e 2024. Questo riconoscimento colloca NEH tra un gruppo d’élite di operatori del turismo sciistico costantemente votati come i migliori al mondo da leader del settore e appassionati.

Una serie di quattro prestigiosi riconoscimenti annuali basata sull’affidabilità

NEH opera nelle Skeena Mountains della British Columbia, dove la neve profonda del nord e il vasto territorio si uniscono a esperienze di elisci e di eliboarding in piccoli gruppi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

John Forrest, presidente e direttore generale, john@neheliskiing.com

