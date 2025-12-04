Energy Vault sichert sich den Eintritt in den Schweizer Markt mit unterzeichneten B-VAULT™-Einsatzverträgen für Projekte von Schindler und Energie Wettingen sowie der Einführung des Produkts FlexGrid für städtische und Versorgungsanwendungen

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) („Energy Vault” oder das „Unternehmen”), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, gab heute seinen offiziellen Eintritt in den Schweizer Markt mit der Einführung von FlexGrid bekannt, einem Produkt für C&I-Kunden, das auf einer neuen Konfiguration seiner B-VAULT-Batterie-Energiespeichersystemplattform (BESS) basiert, die für industrielle, gewerbliche und kleine Versorgungsanwendungen mit 2 bis 25 MW ausgelegt ist. Die Einführung von FlexGrid basiert auf Vereinbarungen mit der Schindler Group und der Energie Wettingen AG, die zusammen einen wichtigen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens darstellen, eine dezentrale, flexible und in die Gemeinschaft integrierte Energiespeicherinfrastruktur in der Schweiz und in Europa zu ermöglichen.

„Mit der Einführung von B-VAULT FlexGrid präsentieren wir eine kompakte, modulare, einfach zu installierende und regulierungskonforme Plattform, die speziell auf die sich wandelnde Energielandschaft in Europa zugeschnitten ist“, erklärte Gianmarco Zorloni, Director of Business Development bei Energy Vault. „Die Kombination der Projekte bei Schindler und Wettingen verdeutlicht unsere Fähigkeit, sowohl Industriekunden als auch kommunale Versorgungsunternehmen mit einer gemeinsamen Technologiebasis zu bedienen, die sich an unterschiedliche Standortbedingungen anpassen lässt, von dichten städtischen Gebieten bis hin zu Versorgungsnetzen. Diese Anlagen verkörpern genau das, wofür B-VAULT FlexGrid entwickelt wurde: kompakte, konforme und intelligente Energiespeicherung dort, wo sie am dringendsten benötigt wird, ohne Kompromisse bei der Leistung oder den Auswirkungen auf die Gemeinschaft einzugehen. Wir freuen uns auf die weitere Expansion auf dem europäischen Markt, da wir bestrebt sind, den sich wandelnden Energiebedarf des Kontinents zu decken."

Am globalen Hauptsitz der Schindler Group in Ebikon (Kanton Luzern) hat Energy Vault ein 2 MW/2-Stunden-B-VAULT FlexGrid-System installiert, die erste Anlage des Unternehmens in der Schweiz. Das Projekt wandelt ein umfunktioniertes Feuerwehrdepot in einen Hightech-Energiespeicher um und unterstützt damit die Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungsziele von Schindler. Die Anlage befindet sich in einer Entfernung von 30 Metern zu Wohngebäuden und demonstriert, wie Energiespeicher im industriellen Maßstab in städtischen und stadtnahen Umgebungen sicher betrieben werden können. Das System umfasst maßgeschneiderte Schalldämpfer, fortschrittliche Geräuschdämpfung und Blindleistungskompensation und gewährleistet einen leisen Betrieb, Netzstabilität und Spannungsoptimierung sowohl für den Produktionsstandort von Schindler als auch für die umliegende Gemeinde. Die Bereitstellung wird durch einen 10-Jahres-Service- und Wartungsvertrag unterstützt, der das langfristige Engagement beider Unternehmen für Zuverlässigkeit und nachhaltigen Betrieb widerspiegelt.

Das System wurde Anfang Oktober geliefert und in weniger als vier Wochen vollständig installiert, in Betrieb genommen und von Swissgrid zertifiziert. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Energy Vault, schlüsselfertige Systeme schnell und zuverlässig zu liefern. Schindler entschied sich für die B-VAULT FlexGrid-Plattform von Energy Vault aufgrund ihrer kompakten Bauweise, ihrer Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften sowie ihrer fortschrittlichen Sicherheits- und Überwachungsfunktionen.

„Die Lösung von Energy Vault erfüllte von Anfang an unsere technischen, betrieblichen und Nachhaltigkeitsanforderungen“, erklärte Herbert Stadelmann, Head Real Estate & Facility Management bei Schindler Aufzüge. „Der leise Betrieb des Systems und die nahtlose Integration in unsere Solarstromerzeugung machen es zu einem Vorzeigeprojekt für nachhaltiges industrielles Handeln in der Schweiz.“

In Zusammenarbeit mit der Energie Wettingen AG, einem unabhängigen Energieversorger nordwestlich von Zürich, hat Energy Vault außerdem einen Vertrag über die Lieferung eines 8 MW/2-Stunden-B-VAULT-FlexGrid-Systems unterzeichnet, das für den gestapelten Einsatz mit hoher Dichte ausgelegt ist. Das Projekt in Wettingen umfasst eine zweistöckige Stapelkonfiguration, die die Energie- und Leistungskapazität auf begrenzter Fläche verdoppelt und eine installierte Leistung von 8 MW für eine 2-Stunden-Lösung auf weniger als 50 Quadratmetern erzielt. Das System ist in VaultOS™, die proprietäre Energiemanagementplattform von Energy Vault, integriert und wird Systemdienstleistungen für Swissgrid erbringen, den lokalen Netzbetrieb optimieren und den Ausbau erneuerbarer Energien für die Gemeinde ermöglichen.

„Wir haben uns für die B-VAULT FlexGrid-Plattform von Energy Vault entschieden, da es sich um ein bewährtes Produkt handelt, das modular aufgebaut ist und sich nahtlos in unser Netz integrieren lässt“, erklärte Louis Lutz, CEO der Energie Wettingen AG. „Dieses Projekt trägt zur Stabilisierung des Stromnetzes in der Schweiz bei und ermöglicht eine Optimierung der Verwaltung unserer eigenen Energie- und Stromkapazitäten in Wettingen.“

Beide Projekte werden im Rahmen des Flexpools von CKW betrieben, dem fortschrittlichsten und vielfältigsten Flexibilitätsnetzwerk der Schweiz.

Die von der CKW Group (Teil der Axpo Group) verwaltete Flexpool-Plattform umfasst mehr als 1.700 Anlagen, 15 Technologien und über 1.000 MW qualifizierte Kapazität und ist damit die größte ihrer Art in der Schweiz. Über Flexpool werden die B-VAULTTM FlexGrid-Systeme von Energy Vault Frequenzregelungs-, Spannungsstabilisierungs- und Spitzenlastabdeckungsdienste handeln und damit direkt zu den Hilfsmärkten von Swissgrid und zur Stabilität des nationalen Stromnetzes beitragen. Vor der Lieferung führten Energy Vault und CKW umfangreiche Tests der digitalen Schnittstelle durch, die die Flexpool-Plattform von CKW mit dem Energiemanagementsystem (EMS) VaultOS™ von Energy Vault verbindet. Die Integration ermöglicht Echtzeitüberwachung, automatisierte Verteilung und nahtlosen Datenaustausch zwischen den Systemen von Energy Vault und dem Aggregationsnetzwerk der Flexpool-Plattform.

Der Markteintritt von Energy Vault in der Schweiz wird durch die Einrichtung eines regionalen Service- und Logistikzentrums in der Zentralschweiz unterstützt, das den Einsatz und den Kundendienst in der gesamten EMEA-Region gewährleistet. Der Ansatz von Energy Vault für den Schweizer Markt basiert auf einem wiederholbaren, kapitaleffizienten Modell, das sich auf kompakte Projekte, kurze Entwicklungszyklen und damit verbundene Serviceverträge konzentriert, die wiederkehrende Einnahmen und langfristige Zuverlässigkeit der Anlagen gewährleisten.

Das globale B-VAULT™-Portfolio des Unternehmens umfasst mittlerweile mehr als 2 GWh an installierten oder vertraglich vereinbarten Systemen in Europa, Nordamerika und Asien und wird durch die Schwerkraft- und Wasserstoffspeicherplattformen von Energy Vault für Energieanwendungen mit unterschiedlicher Dauer ergänzt.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt, implementiert und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Ansatz für nachhaltige Energiespeicherung zu revolutionieren. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre Batterie-, Schwerkraft- und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen bei Kunden unterstützen und eine sichere und zuverlässige Energieverteilung und -optimierung ermöglichen. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche einzigartig und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Energiespeicherung mit kurzer, langer und mehrtägiger/extrem langer Dauer. Damit unterstützt das Unternehmen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und große industrielle Energieverbraucher dabei, ihre Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Seit 2024 verfolgt Energy Vault eine „Own & Operate”-Strategie für das Asset Management, die darauf abzielt, vorhersehbare, wiederkehrende und margenstarke Einnahmen aus der Nutzung zu generieren und das Unternehmen für weiteres Wachstum im sich schnell entwickelnden Markt für Energiespeicherinfrastruktur zu positionieren. Bitte besuchen Sie www.energyvault.com für weitere Informationen.

Über die Schindler Aufzüge AG

Die Schindler Group ist ein weltweit tätiger Anbieter von Mobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet Aufzüge, Rolltreppen und damit verbundene Dienstleistungen im Bereich der vertikalen Beförderung an. Mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern engagiert sich Schindler für Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit bei urbanen Mobilitätslösungen. Das Unternehmen vereint Ingenieurskunst, Innovation, Digitalisierung und exzellenten Service, um Millionen von Anlagen weltweit zu modernisieren und zu betreiben und so zu effizienten und nachhaltigen Gebäuden beizutragen.

Über die Wettingen Energie AG

Die Energie Wettingen AG befindet sich vollständig im Besitz der Gemeinde Wettingen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der sicheren und zuverlässigen Versorgung von Wettingen mit Strom und Trinkwasser. Es versorgt mehr als 13.000 Kunden in Wettingen. Es ist in der Region fest verankert. Als Energiedienstleister unterstützt das Unternehmen seine Kunden auf ihrem Weg in eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Zukunft.

Über CKW

Die CKW Group ist Teil der Axpo Group und ein führender Schweizer Anbieter von integrierten Energie- und Gebäudetechniklösungen. Seit 130 Jahren versorgt das Unternehmen seine mittlerweile über 200.000 Endkunden aus den Kantonen Luzern und Schwyz mit klimafreundlichem Strom und Fernwärme. Darüber hinaus bietet sie in der gesamten Schweiz innovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Netzbau, Elektrotechnik, Photovoltaik, Wärmetechnik, E-Mobilität, Gebäudeautomation, ICT-Lösungen und Sicherheit an. Die CKW Group beschäftigt in der gesamten Schweiz über 2.200 Mitarbeitende, darunter rund 350 Lernende in 15 Berufen. Es ist der größte private Ausbildungsbetrieb für Lehrlinge in der Zentralschweiz.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit und Finanzergebnisse widerspiegeln, einschließlich der Prognosen für künftige Umsätze und Rentabilität, der Verfügbarkeit künftiger Inanspruchnahmen im Rahmen der OIC-Vorzugsaktienzusage an Asset Vault, des Zeitplans für den Einsatz des Kapitals von Asset Vault, der Struktur von Asset Vault und der von Energy Vault erzielbaren Kosten pro Kilowattstunde. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Geschäftsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „erwarten“, „vorschlagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „schätzen“, „zielt ab“, „Projektionen“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „können“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere derzeitigen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich des Versäumnisses, endgültige Vereinbarungen zu treffen oder Bedingungen für künftige Finanzierungsaufnahmen zu erfüllen, Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenmöglichkeiten, zukünftigen Geschäftstätigkeit, zukünftigen Finanzlage, geschätzten Einnahmen und Verlusten, prognostizierten Kosten, Aussichten und Plänen; die Unsicherheit hinsichtlich unserer Aufträge, Buchungen, Auftragsbestände, Genehmigungsfristen und entwickelten Pipeline, die den zukünftigen Umsatz darstellen; die fehlende Gewähr, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen; der Zeitpunkt der Erteilung von Genehmigungen; die Möglichkeit, dass unsere Produkte fehlerhaft sind oder als fehlerhaft beanstandet werden oder andere Mängel aufweisen; die Umsetzung, Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und zu pflegen; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die für die Herstellung unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen könnten; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutzrechte zu erwerben und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir gemäß dem JOBS Act als aufstrebendes Wachstumsunternehmen gelten; unser künftiger Kapitalbedarf sowie die Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser künftiges Wachstum zu beschaffen; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren” in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 1. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, erläutert sind, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugegriffen werden kann. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen. Wir können auch nicht die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt. Sie sollten sich nicht übermäßig auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

