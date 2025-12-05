ノーザンエスケープ・ヘリスキーイングが「ワールド・ベスト・ヘリスキー・オペレーター」のタイトルを4年連続で受賞

ブリティッシュコロンビア州テラス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ノーザンエスケープ・ヘリスキーイング（Northern Escape Heli-Skiing、以下NEH）は、ワールド・スキー・アワード（World Ski Awards）により2025年の「ワールド・ベスト・ヘリスキー・オペレーター」に選出され、2022年、2023年、2024年に続き、4年連続の受賞となりました。この受賞により、NEHは、業界のリーダーや愛好家から世界最高と継続的に評価される、スキーツーリズム・オペレーターのエリートグループに名を連ねることになります。

信頼の上に築かれた4年連続の受賞

NEHは、ブリティッシュコロンビア州のスキーナ山脈で事業を展開しており、深い北部の雪と広大な地形を背景に、少人数制のヘリスキーおよびヘリスノーボード体験を提供しています。ヘリコプターが安全に飛行できない場合、NEHはバックアップとしてキャットスキーを利用できる体制を整えており、これはこの業界でも極めて稀なサービスです。同社の運営エリアは、アルパインボウル、氷河、そして原生林のツリーランを含む、83万3,571エーカーを超える広大な未開地に及びます。

NEHエクスペリエンス

ゲストは、グループのスタイルや期待に合わせて設計された3つのロッジ形式から選択できます。

イエロー・シダー・ロッジ（Yellow Cedar Lodge）： 最大4名の4グループが2機のヘリコプターを共有し、素朴な山岳ロッジにご宿泊いただけます。

最大4名の4グループが2機のヘリコプターを共有し、素朴な山岳ロッジにご宿泊いただけます。 マウンテン・ロッジ（Mountain Lodge）： 2つの5名グループが1機のヘリコプターを共有し、フライトインでアクセスするモダンなシャレーにご宿泊いただけます。

2つの5名グループが1機のヘリコプターを共有し、フライトインでアクセスするモダンなシャレーにご宿泊いただけます。 スキーナ・スペイ・プライベート（Skeena Spey Private）：1グループにつき1機のヘリコプターを割り当て、専任の料理チーム、マッサージセラピスト、コンシェルジュを備えたラグジュアリーなプライベートロッジで、完全にカスタムされたスケジュールをご利用いただけます。

いずれの体験でも、ゲストはNEHならではの料理のクオリティと安定したスノーパックに加え、無制限のバーティカルアクセス（滑走標高差）を伴うキャットスキーのバックアップを組み合わせてお楽しみいただけます。

「ノーザンエスケープは、人生で最高の体験の一つでした。」

— プロスキーヤー、ジャネール・イップ（Janelle Yip）氏

シーズンとアクセス

NEHの営業シーズンは12月中旬から4月中旬までで、ストームサイクルのパウダーのピークは、通常12月下旬から1月下旬にかけて訪れます。旅行者は、バンクーバーからの短いフライトでブリティッシュコロンビア州テラス（YXT）に到着し、その後、シャトルまたはヘリコプターによる短時間の移動でアクセスできます。

ワールド・スキー・アワードについて

ワールド・スキー・アワード（World Ski Awards）は、世界のスキー業界全体における卓越性を称えるもので、ツアーオペレーター、メディア、業界関係者、そして一般投票によって受賞者が決定されます。NEHの連続受賞は、同社が国際的なスキーオペレーターのトップ層に位置していることを改めて示すものです。

受賞歴のある体験を探求する

2025〜26年シーズンは予約が早いペースで埋まりつつあるため、この冬に「ワールド・ベスト・ヘリスキー・オペレーター」の体験を試したい方は、早めの計画をお勧めします。パッケージの詳細、ロッジ概要、予約情報は neheliskiing.com でご覧いただけます。

ノーザンエスケープ・ヘリスキーイングは、 キツムカラム族 および キツェラス族 の伝統的な領土に敬意を払いつつ事業を行っています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。