Andersen Consulting tilføjer samarbejdsfirmaet Codezilla

Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation gennem en samarbejdsaftale med Codezilla, et firma med hovedsæde i Rumænien, der udvikler specialtilpasset software.

Codezilla specialiserer sig i at udvikle skræddersyede softwareprodukter, der løser forretningsmæssige udfordringer gennem en tværfaglig tilgang, som kombinerer softwareudvikling med dybdegående marketingekspertise. Med over 30 år på markedet fungerer firmaet som implementerings- og digital konsulentressource for reklamebureauer, samtidig med at de arbejder med en bred kundebase, herunder virksomheder inden for sundhedssektoren og medicinsk udstyr. Codezillas interne teams strækker sig over teknik, design og strategi og leverer omnichannel-løsninger til både regionale og globale kunder.

"Vi tror på, at fantastisk software er resultatet af solid ingeniørkunst og disciplineret eksekvering," udtaler Sebastian Doroftei, administrerende direktør for Codezilla. "Vores samarbejde med Andersen Consulting åbner op for nye muligheder og giver os mulighed for at kombinere vores designdrevne, udviklingsfokuserede tilgang med Andersen Consultings globale platform for at levere gnidningsfrie, integrerede løsninger til kunderne."

"Codezilla kommer med en dynamisk energi og en problemløsende tilgang, der stemmer overens med vores vision for moderne konsulentvirksomhed," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres tekniske ekspertise og klientfokuserede servicemodel supplerer vores strategi, idet vi fortsætter med at udvide vores kompetencer globalt."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning på en global platform med mere end 44.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

