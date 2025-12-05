Northern Escape Heli-Skiing連續第四年蟬聯「全球最佳直升機滑雪營運商」稱號

卑詩省特雷斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Northern Escape Heli-Skiing (NEH)被世界滑雪大獎(World Ski Awards)評選為2025年度「全球最佳直升機滑雪營運商」，繼2022年、2023年和2024年之後連續第四年獲此殊榮。這一榮譽使NEH躋身全球頂尖滑雪旅遊營運商行列，其卓越服務持續獲得業界領袖和滑雪愛好者的一致肯定。

以可靠性鑄就四載榮光

NEH的營運基地位於卑詩省的斯基納山脈，這裡擁有深厚的北方積雪和廣闊的地形，主打小團體直升機滑雪和直升機單板滑雪體驗。當直升機因天氣原因無法安全飛行時，NEH可立即提供履帶式雪地車滑雪做為備選方案，這在業界極為罕見。其營運區域涵蓋超過833,571英畝的原始荒野，包括高山碗狀地形、冰川和原始森林滑雪區。

NEH特色體驗

賓客可根據團隊類型和期望選擇三種不同風格的住宿小屋：

黃雪松小屋： 最多4人一組，四組賓客共用兩架直升機，入住質樸的山地小屋。

最多4人一組，四組賓客共用兩架直升機，入住質樸的山地小屋。 山地小屋： 5人一組，兩組賓客共用一架直升機，入住可乘飛機抵達的現代山間小屋。

5人一組，兩組賓客共用一架直升機，入住可乘飛機抵達的現代山間小屋。 斯基納斯佩私人訂製：專屬一組賓客、一架直升機，提供完全客製化的行程安排，入住豪華私人住宿，配備專屬烹飪團隊、按摩師和禮賓服務。

無論選擇哪種體驗，賓客都能享受到NEH的代表性服務：一流的美食、穩定的積雪、履帶式雪地車滑雪備選方案，以及無限制的垂直落差滑雪體驗。

「Northern Escape的滑雪體驗是我人生中最棒的經歷之一。」

——Janelle Yip，職業滑雪運動員

營運季與交通方式

NEH的營運季為12月中旬至次年4月中旬，暴風雪循環帶來的最佳粉雪期通常為12月下旬至1月下旬。遊客可從溫哥華搭乘短途航班抵達卑詩省特雷斯（機場代碼：YXT），隨後透過班車或直升機快速抵達營地。

關於世界滑雪大獎

世界滑雪大獎旨在表揚全球滑雪產業的卓越代表，得獎者由旅遊營運商、媒體、專業人士和公眾共同投票選出。NEH的四連冠再次印證了其在國際滑雪營運商中的頂尖地位。

探索屢獲殊榮的體驗

2025-2026滑雪季預訂正迅速售罄，若想在這個冬天體驗全球最佳直升機滑雪，敬請儘早規劃。套餐詳情、小屋介紹和預訂服務可透過neheliskiing.com查詢。

Northern Escape Heli-Skiing懷著敬意，在 Kitsumkalum 和 Kitselas 部落的傳統領地內展開營運。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。