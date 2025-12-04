Andersen Consulting accueille la société Codezilla parmi ses collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique grâce à un accord de collaboration avec Codezilla, une société de développement de logiciels sur mesure basée en Roumanie.

Codezilla se spécialise dans la création de logiciels sur mesure qui relèvent les défis commerciaux grâce à une approche multidisciplinaire alliant développement logiciel et expertise marketing pointue. 30 ans d'expérience permettent à la société d'accompagner les agences de publicité en tant que partenaire de mise en œuvre et de conseil digital, tout en collaborant avec une clientèle diversifiée, notamment des entreprises des secteurs de la santé et de dispositifs médicaux. Les équipes internes de Codezilla, composées d'ingénieurs, de concepteurs et de stratèges, proposent des solutions omnicanales à des clients régionaux et internationaux.

« Nous sommes convaincus qu'un excellent logiciel est le fruit d'une ingénierie rigoureuse et d'une exécution disciplinée », a déclaré Sebastian Doroftei, CEO de Codezilla. « Notre collaboration avec Andersen Consulting ouvre de nouvelles perspectives : associer notre approche axée sur la conception et le développement à la plateforme mondiale d'Andersen Consulting afin de proposer à nos clients des solutions intégrées et fluides. »

« Codezilla apporte un dynamisme et une approche axée sur la résolution de problèmes qui correspondent à notre vision du conseil moderne », a déclaré Mark L. Vorsatz, CEO d'Andersen. « Son excellence technique et son modèle de service centré sur le client complètent notre stratégie, tandis que nous poursuivons notre expansion internationale. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services portant sur la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, en fournissant une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels et une présence dans plus de 600 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.